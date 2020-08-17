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  • Miray Daner ve Kubilay Aka evlilik şartıyla barıştılar!
17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:42 | Son Güncelleme:

Miray Daner ve Kubilay Aka evlilik şartıyla barıştılar!

Miray Daner ve Kubilay Aka evlilik şartıyla barıştılar!

Bir dargın bir barışık beraberlik yaşayan Kubilay Aka ile Miray Daner ayrılığa yine dayanamadı.

Çiftin ayrılık nedeni olarak oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Bu olaydan sonra tekrar barıştığı öne sürülen ikiliden Aka, Daner’e bu kez de ihanet ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yaşanan tüm gelişmelerden sonra çiftin üçüncü kez barıştıkları iddia edildi. Hatta ikilinin evlilik kararı aldığı öğrenildi. 

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