'Jet Sosyete' oyuncuları kendi sahnelerini evde çekecekler! Yeni bölüm cep telefonundan...

Gülse Birsel, sektöre yenilikler getirmeye devam ediyor! Senarist, bu kez hem dijitalde hem de TV’de yayımlanan ‘Jet Sosyete’ dizisinin çekimlerini koronavirüsü nedeniyle evden çekileceğini duyurdu.

KORONA İLE İMTİHAN

Gülse Birsel, 'Jet Sosyete' corona günlerine özel' olarak hazırlanan evden çekilen bölümlerin detaylarını açıkladı. Oyuncu, “Baktık ki eksik kalan sahneleri evden telefonla çekmek çok iyi sonuç verdi. Size aynı teknikle bir “Jet Sosyete’nin korona ile imtihanı” özel bölümü çekmeye karar verdik! Biraz umut, neşe ve sabır versin bu günlerde” diyerek bu önemli duyuruyu yaptı.

