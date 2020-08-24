Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3929
  • 8,7623
  • 458.399
  • 1092.16
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Jeep'in ilk elektrikli bisikleti 43 bin liraya satışta
24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:36 | Son Güncelleme:

Jeep'in ilk elektrikli bisikleti 43 bin liraya satışta

Jeep'in ilk elektrikli bisikleti 43 bin liraya satışta

Elektrikli bisiklet pazarının sürpriz isimlerinden Jeep, ilk elektrikli bisikletini satışa çıkarıyor.

Zorlu arazilere özel tasarlanan Jeep elektrikli bisiklet, 5 bin 899 dolar yani yaklaşık 43 bin 400 TL fiyat etiketiyle satın alanlara gönderilmeye başlandı. Pazardaki rakiplerine oranla çok pahalı olmasına rağmen dikkat çekmeyi başaran bisiklet, 1.600W güç sunuyor ve tam dolu pille 64 km yol katediyor.

Yüz tanıma ile insanların duyguları takip edilecek
Kamuda esnek çalışma devam edecek
Başlamadan bitti... 3-1
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: Aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak
Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılıyor
Müslümanlardan Kim Kardashian'ın eşi Kanye West'e tepki
İletişim Başkanı Altun'dan 'Kızıl Elma' marşı

İletişim Başkanı Altun'dan 'Kızıl Elma' marşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü İÇİN Bitlis'te

Meğer MasterChef'le tanınmamış! Esra Tokelli'nin daha önce kat&#x

Meğer MasterChef'le tanınmamış! Esra Tokelli'nin daha önce katıldığı yarışmada birinci olduğu ortaya çıktı

İstanbul'un 10. ve kayıp adası Vordonisi

İstanbul'un 10. ve kayıp adası Vordonisi