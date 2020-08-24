Jeep'in ilk elektrikli bisikleti 43 bin liraya satışta

Zorlu arazilere özel tasarlanan Jeep elektrikli bisiklet, 5 bin 899 dolar yani yaklaşık 43 bin 400 TL fiyat etiketiyle satın alanlara gönderilmeye başlandı. Pazardaki rakiplerine oranla çok pahalı olmasına rağmen dikkat çekmeyi başaran bisiklet, 1.600W güç sunuyor ve tam dolu pille 64 km yol katediyor.

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