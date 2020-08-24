24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:36 | Son Güncelleme:
Jeep'in ilk elektrikli bisikleti 43 bin liraya satışta
Elektrikli bisiklet pazarının sürpriz isimlerinden Jeep, ilk elektrikli bisikletini satışa çıkarıyor.
Zorlu arazilere özel tasarlanan Jeep elektrikli bisiklet, 5 bin 899 dolar yani yaklaşık 43 bin 400 TL fiyat etiketiyle satın alanlara gönderilmeye başlandı. Pazardaki rakiplerine oranla çok pahalı olmasına rağmen dikkat çekmeyi başaran bisiklet, 1.600W güç sunuyor ve tam dolu pille 64 km yol katediyor.