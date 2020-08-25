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  3. Yüz tanıma ile insanların duyguları takip edilecek
25 Ağustos 2020 Salı 20:56 | Son Güncelleme:

Yüz tanıma ile insanların duyguları takip edilecek

Yüz tanıma ile insanların duyguları takip edilecek

İngiliz polisi, yüz tanıma ile insanların duygularını takip edecek. Lincolnshire Polis Departmanı, söz konusu teknolojiyi test etmek için İçişleri Bakanlığı'ndan ödenek aldı.

Yeni teknoloji kullanıma sunulduğunda, CCTV görüntülerini analiz edilecek ve görüntülerde yer alan insanların duygu durumları tespit edilebilecek. Aynı zamanda sistem, şapka ve gözlük gibi yüzü kapatan eşyaların kullanıldığı durumlarda bile kimlikleri tanıyabilecek.

Yüz tanıma teknolojisi, Avrupa'daki 32 ülkede kullanım için onaylandı. 

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