Yüz tanıma ile insanların duyguları takip edilecek

Yeni teknoloji kullanıma sunulduğunda, CCTV görüntülerini analiz edilecek ve görüntülerde yer alan insanların duygu durumları tespit edilebilecek. Aynı zamanda sistem, şapka ve gözlük gibi yüzü kapatan eşyaların kullanıldığı durumlarda bile kimlikleri tanıyabilecek.

Yüz tanıma teknolojisi, Avrupa'daki 32 ülkede kullanım için onaylandı.