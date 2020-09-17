Hülya Koçyiğit'ten 51 yıl sonra gelen itiraf! 'Gözümü kaybetmekten kıl payı kurtuldum'

Hülya Koçyiğit, 1969 yılında çekilen ‘Rabia Hatun’ filminin çekimlerinde kör olmaktan son anda kurtulduğunu anlattı. Çekimler esnasında aydınlatma için kullanılan ultraviyole ışınlarını koruyan cam kırılınca saatlerce zararlı ışınlara maruz kalan Koçyiğit, gece boyu sıkıntı yaşadığını söylerken rol arkadaşı Hüseyin Peyda’nın ise tek gözünü kaybettiğini söyledi. Mother’s Life dergisine röportaj veren oyuncu, “Eve gittiğimde bir müddet sonra görememeye başladım. Bir yandan büyük bir acı çekiyorum, bir yandan da görememenin verdiği panik içindeyim; kör mü oldum korkusu yaşıyorum… Gecenin bir yarısı gittiğimiz doktor, bir süre sonra yeniden görebileceğimi söyledi” dedi.

