Bu kez 'isyan' Halil Sezai'ye... Dövmek için oğlunun çıkmasını beklemiş!

Tuzla’da bir sitede çekim yapan Halil Sezai, setin kurulmasına izin vermeyen komşusu Hüseyin Meriç (67) ile tartıştı, yaşlı adamı feci şekilde darp etti. Bu görüntüler büyük ses getirirken mağdur Hüseyin Meriç’in oğlu ise yaptığı açıklamayla olayın planlı olduğunu anlattı: “Videoyu izlediğimde babamın çığlık sesleri aklımdan çıkmıyor. Sabah 08.30’da çıkıyorum. Eve girmek için benim çıkmamı bekliyorlar. Her yere kameralar koyduk. Eve girdiği odunla oradaki aynayı kırmaya çalışıyor. Ayna kırılmıyor. Babamın yaşadığına şükrediyorum. Akşam birisi mi girecek, eve başımıza bir şey mi gelecek diye endişeleniyoruz. İnsanlar hata yapabilir ama bu tekrarlanan bir hata. Temmuz ayında da benzer bir şikayetimiz olmuştu. Bu seferki hiçbirimizin inanamadığı bir şey.”

Tuzla’daki komşusunu darp eden Halil Sezai’nin oturduğu villa yeniden kiralığa çıkarıldı. Olaydan iki gün sonra villanın kapısına ‘kiralık’ yazısı asıldı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ



Halil Sezai, Anadolu Adalet Sarayı’nda ‘silahla kasten yaralama’, ‘hakaret’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından ifade verdi. Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şarkıcının kolunun sargılı olduğu görüldü.

‘O DA BENİ DARBETTİ KAVGADA YARALANDIM’



Halil Sezai 2 saat süren savcılık ifadesinde Hüseyin Meriç’le 2 yıldır tanıştıklarını, samimi olduklarını anlatttı. Sezai, şunları söyledi: “Vilanın müştemilatında tartıştık. Sokakta küfür ve tehdidini sürdürdüğü için bir kaç kez vurdum. Ben de küfür etmiş olabilirim. Şehadet getirdiğini duymadım. ‘Ezan mı okuyorsun sen?’ dedim. Villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinliyordu. O da beni darbetti, olay sırasında ben de yaralandım.”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Meriç’i ziyaret etti.

DEFALARCA VURDU!



Hüseyin Meriç, dün katıldığı programda “Defalarca darp edildim, ben elimi bile kaldırmadım, savunmaya bile geçmedim. Şu anda iyiyim” dedi.

ARTIK ŞARKILARI ÇALINMAYACAK



Müzik dünyasından da Halil Sezai için tepkiler çığ gibi büyüyor. Sezai’nin Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sahne alacağı mekân konseri iptal etti. Ünlü ismin şarkıları da radyolar tarafından çalınmayacak.

KENDİNE SANATÇI DİYEN BİR BARBAR!



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Halil Sezai ile ilgili Twitter’dan açıklama yaptı: “Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama şiddet uyguluyor. Bu şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara ‘iktidar karşıtı’ diyerek sahip çıkanların olması utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz.”

SANATÇI TOPLUMA ÖRNEK OLMALI



Cüneyt Arkın, sanatçıların topluma örnek olması gerektiği konusunda uyardı. Halil Sezai’in görüntülerine göndermede bulunan oyuncu, “Bir sanatçı, şarkı söyleyerek, film çekerek halkına karşı görevini yapmış sayılmaz. Sanatçılar topluma örnek olmalıdır” dedi.