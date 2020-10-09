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  • Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Kaan Demirağ ile evlilik yolunda!
09 Ekim 2020 Cuma 20:53 | Son Güncelleme:

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Kaan Demirağ ile evlilik yolunda!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Kaan Demirağ ile evlilik yolunda!

Türk Sineması'nın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Kaan Demirağ ile birlikte Bebek'teki Lucca adlı mekandaydı.

Türk Sineması'nın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar mekanda erkek arkadaşı Kaan Demirağ’ın kardeşinin doğum günü yemeğine katıldı. Keyifli geçen gece sonu mekandan ayrılan çift, habercilerin sorularını yanıtsız bırakarak hızlı adımlarla araçlarına yöneldi.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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