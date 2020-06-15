Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı korku sardı! Takıntılı hayran şimdi serbest

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mahkemenin kendisini uzun bir süredir rahatsız eden Ömer Akbaba hakkında verdiği kararı eleştirdi. Tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıl hapis istemiyle yargılanan sapığının serbest bırakılmasına tepki gösteren Helin Avşar, şunları söyledi: “Bu adamı serbest bıraktılar, bu bir raporlu deli, artı evime gelip beni gözetliyordu. Kafasında senaryolar üreten bildiğiniz hasta… Bu arada evimi gözetlemekle kalmadı, kapıya gelip beni sordu. İki kez ihtar aldığı halde gözetlemeye devam etti. Ve şimdi serbest."



Ünlü isim, haber küpürünü paylaşarak tepkisini dile getirdi.