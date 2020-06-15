Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin zayıflığıyla gündemde

Belinin ne kadar ince olduğu yönünde sayısız yorum alan Şahin, bir anda neden bu kadar zayıfladığını açıkladı. İkinci çocuğunu da kucağına aldıktan sonra evlerini büyüten Şahin, “Ev taşıdık. Birden hızlı kilo kaybettim istemeyerek” dedi.

