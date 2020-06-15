15 Haziran 2020 Pazartesi 21:03 | Son Güncelleme:
Belinin ne kadar ince olduğu yönünde sayısız yorum alan Şahin, bir anda neden bu kadar zayıfladığını açıkladı. İkinci çocuğunu da kucağına aldıktan sonra evlerini büyüten Şahin, “Ev taşıdık. Birden hızlı kilo kaybettim istemeyerek” dedi.
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin zayıflığıyla gündemde
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, paylaştığı fotoğrafta, yine zayıflığıyla gündeme geldi.
Belinin ne kadar ince olduğu yönünde sayısız yorum alan Şahin, bir anda neden bu kadar zayıfladığını açıkladı. İkinci çocuğunu da kucağına aldıktan sonra evlerini büyüten Şahin, “Ev taşıdık. Birden hızlı kilo kaybettim istemeyerek” dedi.