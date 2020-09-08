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  3. Hubble Uzay Teleskobu görüntüledi! Benzersiz yıldız kümesi
08 Eylül 2020 Salı 19:11 | Son Güncelleme:

Hubble Uzay Teleskobu görüntüledi! Benzersiz yıldız kümesi

Hubble Uzay Teleskobu görüntüledi! Benzersiz yıldız kümesi

30 yıldır Dünya'nın yörüngesinde ilerleyerek uzayı gözlemleyen Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'ya 158 bin ışık yılı uzaklıktaki Büyük Macellan Bulutu yakınındaki NGC 1805 adlı yıldız kümesinin muhteşem bir fotoğrafını yakaladı.

Fotoğraftaki yıldızlar, birbirlerine herhangi bir yıldızdan çok daha yakın bir yörüngede bulunuyorlar ve fotoğrafın yayınlandığı Hubble Uzay Teleskobu resmi web sitesine göre yıldızların bu denli birbirine yakın olması, yörüngelerinde gezegen oluşmasını olanaksız kılıyor.

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