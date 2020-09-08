Hubble Uzay Teleskobu görüntüledi! Benzersiz yıldız kümesi

Fotoğraftaki yıldızlar, birbirlerine herhangi bir yıldızdan çok daha yakın bir yörüngede bulunuyorlar ve fotoğrafın yayınlandığı Hubble Uzay Teleskobu resmi web sitesine göre yıldızların bu denli birbirine yakın olması, yörüngelerinde gezegen oluşmasını olanaksız kılıyor.

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