Hazal Subaşı'nın Rıza Kocaoğlu ile bir mekânda tartıştıkları iddia edilmişti... Hazal Subaşı'ndan açıklama geldi!

RECEP ASLAN



Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile bir mekânda tartıştıkları iddia edilen Hazal Subaşı, konunun erkek arkadaşıyla ilgisi olmadığını söyledi. Başka birine sinirlendiğini belirten Subaşı, “O tatsızlık benimle alakalıydı, Rıza ile alakası yok. Benim telefon ettiğim birine sinirlendim ve kalkıp masayı da mekânı da terk ettim. Rıza ile bir sorunum yok” açıklamasını yaptı.

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