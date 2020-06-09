10 Haziran 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:
RECEP ASLAN
Hazal Subaşı'nın Rıza Kocaoğlu ile bir mekânda tartıştıkları iddia edilmişti... Hazal Subaşı'ndan açıklama geldi!
Oyuncu Hazal Subaşı, Cihangir'deydi.
RECEP ASLAN
Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile bir mekânda tartıştıkları iddia edilen Hazal Subaşı, konunun erkek arkadaşıyla ilgisi olmadığını söyledi. Başka birine sinirlendiğini belirten Subaşı, “O tatsızlık benimle alakalıydı, Rıza ile alakası yok. Benim telefon ettiğim birine sinirlendim ve kalkıp masayı da mekânı da terk ettim. Rıza ile bir sorunum yok” açıklamasını yaptı.