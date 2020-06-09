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  3. Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüsten dersini almamış
10 Haziran 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:

Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüsten dersini almamış

Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüsten dersini almamış

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Nişantaşı'nda bir döviz bürosunda objektiflere yansıdı.

RECEP ASLAN

Koronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Çıtak'ın sokaklarda hiçbir önlem almadan gezmesi şaşırttı. Geçtiğimiz haftalarda maskesiz gezen insanlar yüzünden hastalandığını söyleyerek yoldan geçen bir kadınla tartışan ünlü isim, habercileri fark edince çalışanlardan maske isteyerek apar topar taktı.

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