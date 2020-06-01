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  3. Hande Doğandemir'den blogger ile olan kavgasına açıklama: Hadsizlikle sınanırsam cevabı veririm
01 Haziran 2020 Pazartesi 22:12 | Son Güncelleme:

Hande Doğandemir'den blogger ile olan kavgasına açıklama: Hadsizlikle sınanırsam cevabı veririm

Hande Doğandemir'den blogger ile olan kavgasına açıklama: Hadsizlikle sınanırsam cevabı veririm

Oyuncu Hande Doğandemir, Instagram'da canlı yayına katıldı.

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan genç oyuncu, bir internet kullanıcısının ‘Bir blogger ile kavga ettiniz. Konuşmak ister misiniz?’ sorusuna, “Hadsizlikle sınandığımız zaman ona haddini bildirmek gerekiyor. Ben de insanım. Bu işi yaptığımız için her şeyi kabul etmek zorundayız gibi bir algı var. Onu sevmiyorum” yanıtını verdi.


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