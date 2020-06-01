Hande Doğandemir'den blogger ile olan kavgasına açıklama: Hadsizlikle sınanırsam cevabı veririm

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan genç oyuncu, bir internet kullanıcısının ‘Bir blogger ile kavga ettiniz. Konuşmak ister misiniz?’ sorusuna, “Hadsizlikle sınandığımız zaman ona haddini bildirmek gerekiyor. Ben de insanım. Bu işi yaptığımız için her şeyi kabul etmek zorundayız gibi bir algı var. Onu sevmiyorum” yanıtını verdi.