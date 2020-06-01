Neslihan Atagül'den 'Hadsiz' sürprizi ile Kadir Doğulu

Oyuncu Neslihan Atagül, uzun zamandır hazırladığı online dergi projesi için start verdi. Instagram hesabı üzerinden yayınlanan derginin ilk konuğu Atagül’ün eşi Kadir Doğulu oldu. Karşılıklı ilk röportajlarında Neslihan Atagül’ün sorularını yanıtlayan Doğulu, kendisinde en beğendiği özelliği olarak insanlarla arasında mesafe koymuyor oluşunu gösterdi.