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  3. Neslihan Atagül'den 'Hadsiz' sürprizi ile Kadir Doğulu
01 Haziran 2020 Pazartesi 23:51 | Son Güncelleme:

Neslihan Atagül'den 'Hadsiz' sürprizi ile Kadir Doğulu

Neslihan Atagül'den 'Hadsiz' sürprizi ile Kadir Doğulu

Neslihan Atagül, ‘Hadsiz' isimli online dergi çıkardı. İlk röportaj konuğu eşi Kadir Doğulu oldu.

Oyuncu Neslihan Atagül, uzun zamandır hazırladığı online dergi projesi için start verdi. Instagram hesabı üzerinden yayınlanan derginin ilk konuğu Atagül’ün eşi Kadir Doğulu oldu. Karşılıklı ilk röportajlarında Neslihan Atagül’ün sorularını yanıtlayan Doğulu, kendisinde en beğendiği özelliği olarak insanlarla arasında mesafe koymuyor oluşunu gösterdi.


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