Haftalık burç yorumları! Terazi cesur Oğlak aşka açık... Burçları bu hafta neler bekliyor?

24 Ağustos günü Mars ile Satürn arasındaki zorlayıcı etkileşim bu haftaya damgasını basabilir. Girişimler bağlamında kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Daha fazla çaba sarf etmeniz ve önünüzdeki engelleri aşmanız gerekebilir. Bu engeller korkularınızla bağlantılı olabilir. Daha cesur ve makul hareket etmeniz gereken bir haftadasınız. Rekabet içeren konularda temkinli hareket etmenizi öneriyorum. Dünyada şiddet içerikli olaylar gündeme gelebilir. Kazalar, yangınlar, patlamalar ve güvenliği tehdit edici durumlar yaşanabilir. Uluslararası konularda özellikle askeri güçlerle ilgili gerilim yükselebilir.

KARAR ALMA ZAMANI

25 Ağustos günü Merkür ile Uranüs arasındaki olumlu etkileşim ile eşzamanlı olarak hayatınızı değiştirecek önemli kararlar alabilirsiniz. Özgürleşmek için mücadele edebilirsiniz. Gündeminizi değiştirecek bir farkındalığa ulaşabilirsiniz. Düşünce kalıplarınızda reform rüzgârları esebilir. Ufkunuzu genişletecek bir eğitime başlayabilirsiniz. 26 Ağustos günü Venüs ile Jüpiter arasındaki olumsuz etkileşimden dolayı ikili ve sosyal ilişkilerinizde abartılı tutumlardan ve aşırı beklentilerden uzak durmanız gerekiyor. Gereksiz maddi harcamalardan da kaçınmanızda fayda var. Dünyada diplomatik ilişkiler bağlamında aşırı risk alan ve kibir ile hareket eden ülkeler geri adım atmak zorunda kalabilirler. Aynı gün Merkür ile Satürn ve Mars arasında da zorlayıcı etkileşim olduğu için, insanların ve liderlerin ağızlarından çıkanları kulaklarının duyması gerekiyor. Öfkeyle kalkanlar zararla oturacaklar. Daha sonradan pişman olacağınız cümleleri sarf etmemenizi öneriyorum. Ani kararlardan da kaçınmanızda büyük bir fayda var.

ROMANTİZM RÜZGARI

28 Ağustos günü Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim olduğu için yaratıcılığınız maksimum düzeyde olabilir. Özellikle sanat ile uğraşan kişiler bu etkiyi değerlendirebilirler. İkili ve sosyal ilişkilerde romantizm rüzgârları esebilir. Evlenme teklifi almanız veya yeni bir ilişkiye başlamanız söz konusu olabilir. Hayalinizdeki ilişki kapınızı çalabilir. Hem olumlu hem olumsuz etkilerin olduğu bu hafta denge, idrak ve irade ile hareket edenler karlı çıkacaklar. Öfkesini yönetemeyen, dengesiz ve kibirli insanlar ise bu haftayı oldukça zorlu deneyimleyebilirler.

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta girişimlerinizle ilgili kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Daha gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Korkularınıza rağmen doğru girişimde bulunursanız hedefinize ulaşacaksınız. Ailevi konularla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni projelerinizde ailenizden destek görebilirsiniz. Günlük rutin işlerinizle ilgili gerçekçi kararlar vermeniz gerekiyor. Yanınızda çalışan kişileri memnun etmeniz hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayacak. Bundan dolayı onlarla bir orta nokta bulmalısınız. Yeni bir evcil hayvan almaya karar verebilirsiniz. Size şans getirecek.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta gizli düşmanlıklar konusunda daha dikkatli hareket etmelisiniz. Hayatınızda size fikir veren insanlar kafanızın karışmasına sebep olabilir. Kararlarınızı tek başınıza almanız daha büyük bir fayda var. Bağımlılıklarımızdan arınmak için daha kararlı hareket etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Ancak beklentilerinizi çok yüksek tutmamanız gerekiyor. Eğer yüksek beklentiler içinde olursanız, Daha sonra hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Onların desteğini hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Sosyal ilişkilerinizle ilgili bazı problemler gündeme gelebilir. Bazen arkadaşlarınızla aranız bozulabiliyor. Üyesi olduğunuz kulüp ve derneklerle ilgili tatsız gelişmeler yaşanabilir. Mümkün olduğunca çevreyi aldırmadan hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa kendinizi gereksiz tartışmalar içinde bulabilirsiniz. Maddi konularla ilgili olumlu gelişmeler devreye girecek. Yeni yatırım yaparken kendinize çok daha şanslı hissedebilirsiniz. Hazır para gelirken gerçekçi yatırımlar yapmanızı öneriyorum. Ailevi konularda yaşanacak gerilimleri kafanıza takmazsanız kendi kararlarınızı daha rahat alabileceksiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Kariyerinizle ilgili önünüze çıkacak olan engelleri cesaretle aşmanız gerekiyor. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz ancak bu hedeflere giderken korkularınızdan arınmanız gerekiyor. Hayatınızdaki otorite figürleri ile olan ilişkilerinizde bazı problemler gündeme gelebilir. Alıngan davranmadan karşı tarafı dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Böylece ileride daha başarılı olacaksınız. Aşk konusunda şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden giderken sosyal çevrenizin desteğini hissedeceksiniz. Yeni hayaller belirleyebilir ve onlara doğru cesaretle yol alabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili problemler karşınıza çıkabilir. Bunları soğukkanlılıkla çözmeniz gerekiyor. Uzak akrabalarınızdan aldığınız haberler biraz canınızı sıkabilir. Mümkün olduğunca akışta hareket etmeniz gerekiyor. Hukuki konularla ilgili inisiyatif kullanmanız gerekebilir. Yeni bir eğitime başlamakla ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Yaratıcılığınız sayesinde hayatınızdaki problemleri daha etkin bir şekilde çözeceksiniz. Maddi konulara yönelik olarak gerçekçi yaklaşımlarda olmalısınız. Yatırımlarınızla ilgili aşırı risk almamanızı öneriyorum.

BAŞAK BURCU YORUMU

Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili önünüze çıkacak olan engelleri aşmanız gereken bir haftadasınız. Kredi alacaksanız gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Birine borç verirken de aynı şekilde makul olmalısınız. Ortak yatırımlarla ilgili bu haftanın geçmesini beklemenizi öneriyorum. Yanlış karar almanız söz konusu olabilir. Kararlarınızda aşırı riskten uzak durmalısınız. Sosyal çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Danışacağınız kişiler hayatınızda yeni bir ufuk açabilirler. Böylece hayallerinizi daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

İlişkilerinizle ilgili sorunları çözmeniz gerekebilir. Bu sorunları çözerken daha cesur hareket etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde kendi isteklerinizi yok saymış olacaksınız. Ve ileride bu sizin huzursuz hissetmenize sebep olabilir. Evliliğinizi kurtarmak için inisiyatif kullanmanız gerekebilir. Aynı zamanda ortaklıklarınızla ilgili bazı problemlerin çözümü için inisiyatif kullanmanız gerekebilir. Sözleşmelerle ilgili makul davranmanız gereken bir haftadasınız. Kariyerinize yönelik olumlu gelişmeler devrede olacak. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek göreceksiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Sağlığınızla ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Kendinize daha iyi bakmanız gerekiyor. Bedeninizin arınması size iyi gelecek. Böylece çalışma hayatınızda da daha aktif hareket edeceksiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili problemleri çözerken sağduyulu olmanız gerekiyor.

YAY BURCU YORUMU

Aşk hayatınızla ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Sevgilinize daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor. Ayrıca çocuklarınızın sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Yaratıcılığınızı ortaya koymak için daha fazla sorumluluk almanız gereken bir haftadasınız. Ayrıca maddi kaynaklardan yana şanslı olacaksınız. Hayatınızda yeni ortak yatırım fırsatları gündeme gelebilir. Ancak bu konularda aşırı risk almaktan kaçınmalısınız. Kariyerinizle ilgili abartılı beklentiler içinde olursanız daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yeni hedefler belirlemeniz gerekebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Ailevi sorunlarla ilgili çözüm üretmeniz gerekebilir. Emlak konularına yönelik karar alırken zorlanabilirsiniz. Belki de bu kararları daha sonra almanız size daha fazla fayda getirebilir. Ev içi kazalar konusunda temkinli olmalısınız. Dalgınlık sakarlık yapmanıza sebep olabilir. İlişkilerinizde oldukça şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Yeni bir ilişki fırsatı kapınızı çalabilir. Ya da yeni bir ortaklığa adım atabilirsiniz. İşinizle ilgili önünüze önemli sözleşme fırsatları gelebilir. Ancak aşk hayatınız ile ilgili karar alırken daha gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor.

KOVA BURCU YORUMU

Kardeş ve kuzen ilişkileri ile ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sorunları çözerken sağduyulu hareket etmeniz gerekiyor. Hayatınızı değiştirmeye yönelik aldığınız kararlarla ilgili sorumluluk almanız gerekiyor. Yeni bir eğitime başlamak hayatınızdaki değişimi yaratabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Maddi konularla ilgili bazı problemleri halletmeniz gerekebilir. Özellikle yatırım yaparken daha gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda şanslı olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Yeni hobiler edinebilir ve yaratıcılığınızı maksimum düzeyde ortaya koyabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili olumlu gelişmeler devreye girebilir. Ancak ortaklık konularında abartılı beklentiler içinde olmamalısınız. Daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

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