Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Aslan tetikte Başak dönüm noktasında

29 Ağustos günü Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim olduğu için, bu tarihe yaklaşan günlerde iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim ve sözleşmeler ile ilgili olarak olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak 30 Ağustos günü Merkür ile Neptün arasında olumsuz etkileşim olduğu için karar alırken gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Eğer doğru kararı alırsanız, 1 Eylül günü Merkür ile Plüton arasındaki olumlu etkileşim ile birlikte hayatınızda dönüşüm rüzgârları esmeye başlayacak. Sezgileriniz ile mantığınızı sentezleyerek karar almanızı öneriyorum. Unutkanlık ve dalgınlık sonucu hata yapmamak için derin düşünmeniz ve iyi odaklanmanız gereken bir haftadasınız.

YANILTICI AÇIKLAMALAR

Dünyada ise salgın süreci ve tedavi ile ilgili önemli açıklamalar gündeme damga vurabilir. Ancak bu açıklamaların bazıları ülkelerin itibarını korumak adına yapılabilir ve yanıltıcı olabilir. 3 Eylül'de Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim olduğu için, bu tarihten itibaren açıklamalarla ilgili gerçekler ortaya çıkabilir. Bireysel açıdan ise 3 Eylül tarihinden itibaren almış olduğunuz kararları gerçekçi bir şekilde uygulamaya başlayabilirsiniz. İkili ve sosyal ilişkiler açısından dikkatli olmanız gereken bir haftadayız. 30 Ağustos günü Venüs ile Plüton arasında zorlayıcı etkileşim olacak. Yaklaşan günlerde ilişkilerinizde güç savaşları yaşanabilir. Kin, intikam ve kıskançlık sonucunda ilişkiler bitme noktasına gelebilir. Daha önceden gizlenmiş olan gerçekler su yüzüne çıkabilir. Dünyada ise uluslararası ilişkiler ve diplomasi ile ilgili olarak güç savaşları ve manipülasyon gündeme damgasını vurabilir.

OLUMSUZ ETKİLEŞİM

4 Eylül günü Venüs ile Mars arasındaki olumsuz etkileşimden dolayı ilişkilerde kavga, şiddet ve tartışma gibi negatif durumlar ortaya çıkabilir. Rakipler arasında hırs kaynaklı güç savaşları yaşanabilir. Öfke kontrolü olmayanlar ve şuursuz hareket edenler bu hafta ilişkilerin kaybedenleri olacaklar. Dünyada ise, diplomatik ilişkilerle ilgili sert çıkışlar ve tartışmalar gündemde yer alabilir. Bazı ülkelerde terör ve şiddet ile ilgili olumsuz gelişmeler yaşanabilir.

KOÇ BURCU YORUMU

Haftanın başında sosyalleşmek size çok iyi gelecek. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Onlarla yeni projelerinizi paylaşarak fikir alabilirsiniz. Hafta boyunca günlük rutin eşlerinizle ilgili bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişileri idare etmeye çalışırken makul olmalısınız. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Hafta sonuna doğru maddi konularla ilgili karar almanız gerekebilir. Yeni bir yatırım yapmak için gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Ayrıca yeni maddi kaynaklar bulmak konusunda insiyatif kullanmanız gerekebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Aşk hayatınızla ilgili zorlayıcı kararlar almanız gerekebilir. Mümkün olduğunca gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde ilişkiniz bitme noktasına gelebilir. Hafta başında kariyerinizle ilgili gelişmeler gündeminizde önemli bir yer tutabilirler. Otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Takip eden günlerde sosyal çevrenizden destek göreceksiniz. Hayallerinizin peşinden giderken arkadaşlarınızdan fikir alabilirsiniz. Yeni sözleşme fırsatları karşınıza gelebilir. Bunları iyi değerlendirin.

İKİZLER BURCU YORUMU

Emlak konuları ile ilgili karar almakta zorlanabilirsiniz. Gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Bir emlak danışmanı ile beraber hareket etmeniz daha mantıklı olabilir. Geçmişe dönük konular tekrar gündeme gelebilirler. Bu krizleri etkin bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Haftanın ilk günlerinde yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Takip eden günlerde kariyerinizle ilgili gelişmeler ön plana çıkacaklar. Hedeflerinize yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sosyalleşmek size çok iyi gelecek.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta oldukça şanslısınız. Hayatınızla ilgili çok önemli girişimlerde buluna bilirsiniz. İstediğiniz desteği yakın çevrenizden bulabilirsiniz. Tanıştığınız kişiler size yardımcı olabilirler. Ayrıca yeni bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Hayatınızda sevgilinizin desteğini hissedebilirsiniz. Yeni sözleşmeler konusunda daha gerçek tehlikede etmeniz gerekiyor. Daha sonradan kararlarınızda pişmanlık duyabilirsiniz. Ayrıca araba kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Hafta sonuna doğru aşk hayatınızda oldukça hareketlenecek. Sevgilinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olmalısınız. Hayatınızda size yardım etmeye çalışan kişiler bazen sizi yanlış yönlendirebilirler. Ayrıca maddi konularla ilgili gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Yatırımlar konusunda danışmanlık almanız size iyi gelebilir. Haftanın ilk günlerinde ilişkileriniz gündeminizde yer alacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilir veya yeni bir ortaklığa girebilirsiniz. Aşk hayatınız hareketlenecek. Belki de aradığınız aşkı bu hafta bulabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili insiyatif kullanmanız gerekebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta hayatınızın dönüm noktası olacak çok önemli kararlar alabilirsiniz. Gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Abartılı beklentiler içinde olmamalısınız. Takıntılı hareket ederseniz yanlış karar alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde günlük rutin işleriniz ön planda olacak. Çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Takip eden günlerde ilişkilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizdeki problemleri çözerken karşı tarafla empati kurmanız gerekiyor. Hafta sonuna doğru ortak yatırımlarla ilgili konuları çözmeniz gerekebilir. Büyük resmi görürseniz daha başarılı olacaksınız.

TERAZİ BURCU YORUMU

Kariyerinizle ilgili gelişmeler hız kazanacak. Terfi edebilir ya da yeni bir iş bulabilirsiniz. Kendinizi başarmış hissedeceksiniz. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek göreceksiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyebilir Ve bu hedeflerin peşinden cesaretle gidebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde aşk trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Sevgilinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Takip eden günlerde iş trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Yanınızda çalışan kişilerden yeni projelerinizde destek görebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Haftanın ilk günlerinde ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni projelerinizde onlarla paylaşabilir ve destek isteyebilirsiniz. Aradığınız desteği bulacaksınız. Ayrıca çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilir ve onlarla irtibata geçebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Haftanın ilk günlerinde yakın çevre ilişkileriniz gündemde olacak. Yeni projelerinizde kardeşleriniz ve kuzenlerinizden destek isteyebilirsiniz. Böylece daha hızlı hareket etmeniz mümkün olacak. Bir yurt içi seyahate çıkabilir ve orada karşınıza çıkacak kişilerle iş hayatınızla ilgili önemli bağlantılar kurabilirsiniz. Yeni sözleşme fırsatları karşınıza gelebilir. Hafta sonuna doğru aşk hayatınız oldukça hareketli olacak. Sevgilinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Genel olarak kariyerinizle ilgili ani kararlardan kaçınmanız gerekiyor.

OĞLAK BURCU YORUMU

İlişkiler konusunda oldukça şanslısınız. Yeni bir ilişkiye başlayabilir ve sevgilinizden destek görebilirsiniz. Ayrıca ortaklıklar açısından oldukça şanslı bir dönemdesiniz. Ortağınızla birlikte önemli projelere imza atabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde maddi konular gündeminizde önemli bir yer tutacak. Yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Yeni yatırım fırsatları önünüze gelebilir. Takip eden günlerde sözleşmelerle ilgili karar almanız gerekebilir. Yeni bir araba almaya karar verebilirsiniz. Ve yurt içi seyahatlere çıkmak için plan yapmaya başlayabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Haftanın ilk günlerinde kendinizi oldukça dinamik hissedeceksiniz. Yeni bir girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Takip eden günlerde yatırımlarla ilgili konular gündeminizde yer tutacak. Yatırımlara ilişkin danışmanlık almak isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Haftanın ilk günlerinde yalnız vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Takip eden günlerde kendinizi çok daha dinamik hissedeceksiniz. Ve yeni projelerinizi çevreniz ile paylaşmak isteyeceksiniz. Hayatınızla ilgili önemli bir girişimde bulunabilirsiniz. İlişkilerle ilgili gerçekçi hareket etmeniz gereken bir haftadasınız. Aşırı risk alırsanız daha sonradan pişmanlık duyabilirsiniz. Ortaklıklarınızla ilgili çözmeniz gereken problemler söz konusu olabilir. Bunları çözerken gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Hafta sonuna doğru maddi konular gündeminizde önemli bir yer tutacak.