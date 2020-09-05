Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Kova karışık Aslan yıldızlı zamanlarda

Oldukça hareketli bir hafta bizleri bekliyor. Mars Koç burcundaki yolculuğunda 10 Eylül gününden itibaren geri harekette devam edecek. 66 gün sürecek bu yolculuk, bizler ve dünya üzerinde oldukça önemli etkiler yaratacak. Harekete geçmek, girişim, öfke, şiddet, savaş, mücadele etmek ve bağışıklık sistemi gibi konularla ilgili Mars’ın geri hareketi oldukça zorlayıcı olabilir. Hayatınızda girişimde bulunmak ve harekete geçmek bağlamında zorlanabilirsiniz. Daha fazla mücadele etmeniz ve engelleri aşmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Eskilerin deyişiyle Mars geri giderken, “kılıcın kınında kalması” gerektiği için, saldırgan bir tutum içinde olanlar ve durduk yere savaş başlatanlar, bu süreçte o savaşın kaybedeni olabilirler. Girişimlerinizde oldukça gerçekçi olmanız ve iki kere düşünmeniz gerekiyor. Şuursuzca hareket edenler hedefe ulaşmak konusunda başarısız olacaklar. Rekabet içeren durumlarda kin, intikam ve hırstan uzak durmanız gerekiyor.

VAKALAR ARTABİLİR

Salgın açısından değerlendirildiğinde tüm dünyada vaka artışı söz konusu olabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gereken bir dönem başlıyor. Mümkün olduğunca kaygı ve stresin etkin yönetilmesi önem taşıyor. Dünyada önümüzdeki 66 gün boyunca şiddet içerikli olaylarda maalesef artış olabilir. Patlamalar, yangınlar ve doğal afetler daha sık gündeme gelebilirler. Ülkeler arasında savaş rüzgârları esebilir. Bazı ülkelerde protesto benzeri olaylar yeniden vuku bulabilir. Ülkelerin hedeflerine yönelik girişimlerinde oldukça temkinli ve gerçekçi olmasın gereken bir dönemden geçiyoruz.

EMPATİ YAPILMALI

Venüs’ün 6 Eylül günü Aslan burcundaki yolculuğu başlıyor. İkili ve sosyal ilişkilerde kendinizi ortaya koymak ve ipleri elinizde tutmak isteyebilirsiniz. Ancak güç savaşlarından uzak durmanız ve daha fazla empati ile hareket etmeniz gerekiyor. Sanatla uğraşanlar önemli eserler ortaya koyabilirler. Dünyada uluslararası ilişkiler ve diplomasi açısından önemli gelişmeler yaşanabilir. Liderlerin yönetim becerilerinin önem kazanacağı bir dönem bizleri bekliyor. Bu zorlayıcı dönemin başlangıcında hepinize denge, idrak ve irade ile hareket etmenizi öneriyorum.

KOÇ BURCU YORUMU

Girişimde bulunurken daha gerçekçi ve makul hareket etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde hedeflerinize ulaşmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca rekabet içeren durumlarda öfkenizi kontrol etmenizde fayda var, öfkeyle kalkıp zararla oturabilirsiniz. Sakarlıklar ve kazalar konusunda daha temkinli hareket etmenizi öneriyorum. Bağışıklığınızı güçlü tutmak için destek alabilirsiniz. Aşk hayatınız ile ilgili önemli gelişmeler bu hafta yaşanabilir. Yeni bir ilişkiye başlamanız söz konusu olabilir. Ayrıca yaratıcılığınızı ortaya koyacak yeni hobiler edinebilirsiniz. Çocuklarınızla vakit geçirmek size iyi gelebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu haftadan itibaren harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Girişimlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Ayrıca hayatınızda gizli düşmanlıklar konusunda gözünüzü açık tutmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Hayatınızdaki bazı kişilerin fikirlerinin size iyi gelmediğini farkına varabilirsiniz. Hayatınızda değişim yaratmak için ve özellikle hayatınızdaki bağımlılıklardan arınmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak size iyi gelebilir. Bu hafta emlak konuları ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Sosyal çevrenizle ilgili bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Üyesi olduğunuz kulüp ve derneklerle ilgili olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca arkadaşlarınızdan biriyle aranız bozulabilir. Onu hayatınızdan çıkartma kararı alabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden giderken daha fazla çaba sarf etmeniz gerekecek. Ancak daha fazla sorumluluk alırsanız ve gerçekçi hareket ederseniz hayallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Sosyal çevrenizde rekabet içerikli durumlarda son derece makul hareket etmeniz gerekiyor. Bu hafta iletişim konularında avantajlı olabilirsiniz. Yeni bir sözleşme fırsatı karşınıza gelebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Kariyerinizde girişimde bulunmak konusunda zorlanabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Kendinize gerçekçi hedefler belirlerseniz ve disiplinli hareket ederseniz başarılı olmanız mümkün olabilir. Hayatınızdaki otorite figürleri ile aranızda gerilim oluşabilir. İş hayatınızda arkanızdan iş çevirenler olabilir. Rekabet içerikli konularda makul olmaya çalışın. Patronlarınızla iletişim kurarken daha temkinli olmanız gerekiyor. Bu hafta maddi konularla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir yatırım fırsatı karşınıza gelebilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Hukuki konularda dikkatli olmanız gereken bir süreç başlıyor. Gerçekçi hareket etmezseniz daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili bazı sorunları çözmeniz gerekebilir. Uzak akrabalarınızdan alacağınız haberler canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Medya alanında çalışıyorsanız rekabet konusunda dikkatli olmanız gereken bir dönem başlıyor. İkili ve sosyal ilişkilerde önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Yeni tanışacağınız biriyle aranızda bir aşk ilişkisi başlayabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili bazı sorunları çözmeniz gerekebilir. Kredi konularında daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Ayrıca alacaklarla ilgili gecikmeler söz konusu olabilir. Ortak yatırımlarda daha gerçekçi hareket etmelisiniz. Aksi taktirde sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Hayatınızdaki krizleri etkin yönetmeniz gereken bir süreç başlıyor. Bu hafta yaratıcılığınız oldukça yüksek olacak. Olaylara geniş açıdan bakarsanız çözümler üretmeniz daha kolay olacak. Bir terapi süreci başlatmak için ideal bir dönemdesiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

İlişkilerinizle ilgili problemler gündeme gelebilir. Ortaklığınızı bitirme kararı alabilirsiniz. Eğer yeni bir ortakla gireceksiniz oldukça makul olmanız da büyük bir fayda var. Hukuki davalarla ilgili durumlara dikkat etmelisiniz. Rekabet içeren durumlarda makul hareket etmenizi öneriyorum. Sözleşmelerle ilgili iki kere düşünmenizde büyük bir fayda var. Bu hafta sosyal çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Projelerinizde yeni tanışacağınız kişilerin desteğini görebilirsiniz. Hayallerinize giden yolda daha fazla sorumluluk almanız gerekecek.

AKREP BURCU YORUMU

Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Bağışıklığınızı güçlendirmek için doktorunuzdan tavsiye alabilirsiniz. Spor yapıyorsanız kazalar konusunda daha dikkatli olmalısınız. Ayrıca günlük rutin işlerinizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir.

YAY BURCU YORUMU

Aşk hayatınızla ilgili bazı problemler gündeme gelebilir. Bunları çözerken son derece gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Yaratıcılığınızı ortaya koymak konusunda daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Çocuklarınızla ilgili bazı sorunları çözmeniz gündeme gelebilir. Mümkün olduğunca sorumluluk almanız gerekecek. Borsa ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Paranızı doğru şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde destek görebilirsiniz. Bazı yurtdışı bağlantılı projeler tekrar gündeme gelebilirler.

OĞLAK BURCU YORUMU

Ailevi konularla ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Mümkün olduğunca gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Ve gereksiz tartışmalardan uzak durmanızda fayda var. Emlak konuları ile ilgili insiyatif almakta zorlanabilirsiniz. Eğer ev almayı düşünüyorsanız son derece temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Ev içi kazalar konusunda da dikkatli olmalısınız. Bu hafta paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortak yatırımlarınızda Maksimum fayda elde edebilirsiniz. Ancak kredi alacaksınız aşırı risk almamanızı öneriyorum.

KOVA BURCU YORUMU

Yakın çevrenizde bazı problemler gündeme gelebilir. Özellikle kardeş kuzen bir komşu ilişkilerinde gereksiz tartışmalardan kaçınmanız gerekiyor. Araba kullanırken daha temkinli olmasınız. Yurt içi seyahatlerle ilgili bazı gecikmeler ertelemeler gündeme gelebilir.

BALIK BURCU YORUMU

Maddi konularla ilgili daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Para kazanmak için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Yeni maddi kaynaklar bulmanız bu mücadelede şanslı olmanızı sağlayabilir. Yatırım konularında çok makul hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneriyorum. Bu hafta günlük rutin işlerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yanınızda çalışan kişilerden destek görebilirsiniz. Yeni bir iş bulmanız söz konusu olabilir.