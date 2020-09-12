Haftalık burç yorumları... Akrep değişim Balık evlilik kararı alıyor! Burçları bu hafta neler bekliyor?

İkili ve sosyal ilişkilerde beklenmedik gelişmelerin olacağı bir hafta bizleri bekliyor. 15 Eylül günü Venüs ile Uranüs arasındaki kare açının etkileri tüm haftaya yayılacak. İlişkilerinizde ani ve şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir. Aniden bir ilişkiye başlama ihtimalinin yanı sıra mevcut ilişkinin aniden bitmesi de söz konusu olabilir. Değişim rüzgârları eserken mümkün olduğunca makul hareket etmeniz gerekiyor. Unutmayın ki yerinde, zamanında ve dozunda olmayan bir değişim yıkım etkisi yaratacaktır. 15 Eylül günü aynı zamanda Merkür ve Mars kontra-paralel olduğu için, karar alırken zorlanabilirsiniz. Fevri tepkiler vermekten kaçınmanızı öneriyorum.

ANİ GELİŞMELER



Dünyada ise; diplomatik ilişkiler ile ilgili ani ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bazı ülkeler arasındaki ilişkiler sürpriz bir şekilde düzelirken, bazıları arasındaki ilişkiler beklenmedik bir şekilde bozulabilir. 17 Eylül günü Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açıdan dolayı, ağzınızdan çıkanları kulağınız duymayabilir. İnsanlara tutamayacağınız sözler verebilirsiniz. Karar alırken aşırı risk alırsanız ve aşırı iyimser davranırsanız ileride hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Dünyada ise; liderlerin ve yöneticilerin abartılı açıklamaları ve fevri tutumları gündeme gelebilir. Ve 13 Eylül itibarıyla düz harekete geçen Jüpiter ile birlikte finans, dış ticaret ve hukuk konularıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

YENİAY ETKİSİ



Dünyada hak, adalet ve hukuk konularıyla ilgili olarak protestolar gündeme gelebilir. Ekonomik açıdan bazı ülkelerin ciddi önlemler aldığına şahit olabiliriz. Uluslararası ticaret ile ilgili bazı kısıtlamalar yeniden vuku bulabilir. 17 Eylül günü Başak burcunda gerçekleşecek olan yeniayın etkisi ile birlikte dünyada sağlık sektörü ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Salgının vaka sayısında artış yaşanabilir. Ayrıca bazı iş sektörleri ile ilgili kısıtlamalar gündeme gelebilir. Yine önemli astrolojik göstergelerin olduğu bu haftada hepinizin hayatında güzel gelişmelerin olmasını diliyorum.

KOÇ BURCU YORUMU

Günlük rutin işlerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir işe girmeniz söz konusu olabilir. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili karar almanız gereken bir dönemdesiniz. Yeni hedefler belirlerken yanımızda çalışan kişilerle ilgili değişim yoluna gidebilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Haftanın ilk günlerinde aşk hayatınızla ilgili mühim gelişmeler yaşanabilir. Uzun zamandır görmediğiniz eski sevgilinizle ilgili haberler olabilirsiniz. Aklınız karışabilir. Ancak akarsuda iki kere yıkanılmaz. Bunu unutmayın.

BOĞA BURCU YORUMU

Aşk hayatınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamanız söz konusu olabilir. Veya mevcut ilişkinizde Nişanlanma ihtimali karşınıza çıkabilir. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla vakit geçirmek İçin insiyatif kullanabilirsiniz. Çocuğu olmayanlar ise çocuk sahibi olma kararı alabilirler. Haftanın ilk günlerinde kariyerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Ve patronlarınızdan destek görebilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız yeni bir işe girmeniz mümkün olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Emlak konuları ile ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni bir ev almanız mümkün olabilir. Veya mevcut evi yeniden dekore edebilirsiniz. Ev içi tamirat işleri ile ulaşabilirsiniz. Ailenizle ilgili konularda daha fazla insiyatif kullanabilirsiniz. Yeni projelerinizde anne babanızdan destek isteyebilirsiniz. Miras konuları ile ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilir ve onlarla bir araya gelebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Sözleşme fırsatları kapınızı çalabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Eğitim hayatınızla ilgili önemli gelişmeler karşınıza çıkabilir. Kardeş ve kuzenlerinizle ilgili konuları halletmeniz gerekebilir. Onların sorunlarına vakit ayırırken kendinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Sözleşmelerle ilgili insiyatif kullanabilirsiniz. Yeni bir sözleşme ile hayatınızda yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Yurtiçi seyahatlerde danışacağınız kişiler iş hayatınızda size destek olabilirler. Yeni bir araba almanız da söz konusu olabilir. Haftanın ilk günlerinde maddi konularla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir yatırım fırsatı karşınıza çıkabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Maddi konularla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yatırım fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmek için insiyatif kullanabilirsiniz. Makul hareket ettiğiniz sürece maddi konularda avantajlı olacaksınız. Hatta yeni maddi kaynaklar elde etmeniz mümkün olabilir. Özellikle haftanın ilk günlerinde kendinizi oldukça dinamik hissedeceksiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Projelerinizi insanlara sunarak onlardan destek görebilirsiniz. Birincil motivasyonlarınızı Gerçekleştirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Hukuki konularda dikkatli olmanızı öneriyorum.

BAŞAK BURCU YORUMU

Kendinizi hayatın sahnesinde hissedeceksiniz. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Kendinizi çok daha başarılı hissedebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmanın mümkün olduğu bir dönemdesiniz. Yeni projeler üretebilir ve bu projelerde kendinizi ispatlayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamanız da söz konusu olabilir. Şans sizden yana olacağı için uzun bir ilişkiye dönüşebilir. Haftanın ilk günlerinde yalnız vakit geçirmek size iyi gelecek. Böylece planlarınızı gözden geçirebilir ve daha başarılı olabilirsiniz. Ayrıca hayatınızdaki alışkanlıklarınızı değiştirmek size iyi gelecek.

TERAZİ BURCU YORUMU

Spritüel çalışmaları vakit ayırabilirsiniz. Ayrıca kendinizi iyileştirmek için terapi görmenizde size iyi gelebilir. Kendinize ilham dolu ve yaratıcı hissedeceksiniz. Bilinçdışı korkularınızla yüzleşmek ve hayatınızda yeni bir sayfa açmak size iyi gelecek. Bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız söz konusu olabilir. Kendinizi yenilenmiş ve daha cesur hissedeceksiniz. Haftanın ilk günlerinde arkadaşlarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bir arkadaşınızın bir problemi ile İlgili insiyatif kullanmanız gerekebilir. Ayrıca üyesi olduğunuz sosyal gruplarla ilgili mühim olaylar yaşanabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Sosyal çevrenizle ilgili bir değişim söz konusu olabilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Kulüplere ve derneklere üye olabilirsiniz. Ve hayallerinizin peşinden gitmek için kendinizi çok daha cesur hissedeceksiniz. Projelerinizde yakın çevrenizden destek göreceksiniz.

YAY BURCU YORUMU

Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır hedeflediğiniz başarı kapınızı çalabilir. İş arayanlar için güzel gelişmeler yaşanabilir. Mevcut işinizde terfi etmeniz söz konusu olabilir. Kendinize çalışma alanında çok daha cesur hissedeceksiniz, yeni girişimlerde bulunmanız mümkün olacak. Toplum önündeki statünüz sağlamlaşacak. Haftanın ilk günlerinde yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uzak akrabalarınızdan haber alabilirsiniz. Ve yüksek eğitim ile ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandan beri hedeflediğiniz başarıya ulaşmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili insiyatif kullanmanız mümkün olabilir. Hukuki konulara yönelik önemli adımlar atabilirsiniz. Uzak akrabalarınızdan alacağınız haberler yeni kararlar vermenize sebep olabilir. Ortak yatırımlarınızla ilgili gelişmeler hafta başına denk gelebilir. Kredi almayı düşünüyorsanız makul hareket etmeniz gerekiyor. Emlak konuları ile ilgili karar almak için aralık ayını beklemenizde büyük bir fayda var.

KOVA BURCU YORUMU

Ortak yatırım fırsatları karşınıza gelebilir. Kredi alarak yeni bir yatırım yapabilirsiniz. Ancak makul hareket etmeniz gerekiyor. Alacak ve borç konuları ile ilgili insiyatif kullanabilirsiniz. Alacaklarınızı toplayabilirsiniz. Hayatınızdaki krizleri etkin yönetirseniz arzu ettiğiniz başarıya ulaşacaksınız.

BALIK BURCU YORUMU

Evlilik ve ortaklık konuları ile ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evlenmeniz söz konusu olabilir. Yeni bir ortaklığa girebilirsiniz. Veya mevcut ortağınızla yeni projeler üretebilirsiniz. Maddi konularda dikkatli olarak hareket ettiğiniz sürece ortaklıklardan maksimum fayda elde edeceksiniz. Haftanın ilk günlerinde iş trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Günlük rutin işlerinizi hallederken yorulabilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Bağışıklığınızı güçlendirmek için destek alabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerden destek alacaksınız.