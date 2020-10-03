Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Terazi kariyer Balık aşkta şanslı olacak

Ekim ayının ilk haftası oldukça güçlü astrolojik etkiler taşıyor. Koç burcundaki Dolunay’ın ardından 9 Ekim günü Mars ile Plüton arasındaki zorlayıcı açının etkileri tüm haftaya yayılacak. Harekete geçmek ve girişimde bulunmakla ilgili krizleri etkin yönetmeniz gerekiyor. Sizi engelleyen koşullarla mücadele etmeniz gerekebilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Cesur ve azimli hareket etmeniz gerekiyor. Adeta bir yeniden doğum enerjisi taşıyan ekim ayında maraton koşucusu olanlar avantajlı olacaklar. Engelleri yılmadan aşmanız gerekiyor. Rekabet içeren konularda kin, kıskançlık ve paranoya gibi sizi geriye çeken duygulardan arınmanız gerekiyor.

GERİLİM YÜKSELEBİLİR

Dünyada ise; bazı ülkeler arasında gerilim yükselebilir. Savaş ve şiddet içerikli konular gündemde yer tutmaya devam edebilir. Patlamalar ve yangınlarla ilgili olaylar vuku bulabilir. Bazı ülkelerin askeri güçlerini kullanarak birbirlerine gözdağı vermeleri söz konusu olabilir. Yeraltı madenler ile ilgili kazalar konusunda da temkinli olunması gerekebilir. Plüton 4 Ekim günü düz harekete geçerek, Oğlak burcundaki dönüştürücü etkisine devam edecek. Geçen hafta Satürn de düz harekete geçmiş olduğu için, haritalarınızda oğlak burcuna ait alanın konularında değişim süreci yoğunlaşacak. Hayatınızdaki değişim için sorumluluk almaya devam edecek. Bu sorumlulukların ödülü Aralık ayında gelecek.

ANİ KARAR ALMAYIN

Merkür’ün Uranüs ile arasındaki karşıt açı 7 Ekim günü kesinleşecek. Bu tarih civarında karar almaya çalışırken istikrarsız bir tablo sergileyebilirsiniz. Aniden karar almak yerine iyice düşünmeniz gerekiyor. Ağzınızdan çıkanları kulağınızın duyması da gerekiyor. Aksi halde ilişkilerde yıkıcı olabilirsiniz. Ticaret yapıyorsanız değişken koşullar karşısında önlem almanız gerekiyor. Dünyada iletişim, sosyal medya, ulaşım, ticaret ve eğitim konularında beklenmedik gelişmeler olabilir. Skandallar ortaya çıkabilir. Uçak kazaları gündeme gelebilir. Liderler şok edici açıklamalar yapabilir. Koşulların oldukça değişken olacağı bu haftada hepimizin denge ile hareket etmesini diliyorum.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugünlerde ev ve emlak konuları ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni projeleriniz için ailenizden destek isteyebilirsiniz. Yeni bir eve taşınmak ve evinizi dekore etmek için uygun bir süreçte olacaksınız. Hafta başı evde vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Hafta sonuna doğru iş trafiğiniz yoğun olacak. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili sorunları çözmeniz gerekebilir. Günlük sorunları çözerken daha analitik davranmanızda fayda var. Olaylara yüzeysel yaklaşırsanız bazı sorunları görmeniz kolay olmayabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Yakın çevre ilişkileriniz önem kazanıyor. Kardeşleriniz ve kuzenlerinizden destek görebilirsiniz. Yeni bir araba almanız mümkün olabilir. Ayrıca yeni sözleşme fırsatları karşımıza çıkabilir. Hayatınızı değiştirecek kararlar alma zamanı geldi. Çarşamba günü evde vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Tamirat işleri gündemde olabilir. Hafta sonuna doğru aşk hayatınız renklenecek. Sevgilinizle vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Hayattan daha fazla haz almaya başlayacaksınız. Değişime açık olmak size iyi gelecek.

İKİZLER BURCU YORUMU

Maddi konular hayatınızda önem kazanmaya başlıyor. Yatırımlara ilişkin önemli kararlar verebilirsiniz. Yeni maddi kaynaklar bulmanız mümkün olacak. Ancak gereksiz harcamalar yapmamaya özen göstermelisiniz. Çarşamba günü eğitim hayatınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Kardeşlerinizle ilgili önemli haberleri alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yeni projeleriniz için ailenizden destek isteyebilirsiniz. Ev ile ilgili problemleri çözmeniz söz konusu olabilir. Genel olarak ilişkilerde çok daha temkinli olmanız gerekiyor. Yüzeysel yaklaşımlarınız ilişkilerinizin sonlanmasına sebep olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Sözleşme fırsatları kapınızı çalabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Seyahatleri programlamaya başlamanız de mümkün görülüyor. Çarşamba günü maddi konular gündeminizde olacak. Yeni bir yatırım yapmanı söz konusu olabilir. Hafta sonuna doğru araba ile kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Ailevi ilişkileri dengelemeniz gereken bir dönemdesiniz. Artık kendinizi düşünme zamanınız geldi. Bu ay size yenilikler getirecek.

ASLAN BURCU YORUMU

Kabuğunuza çekilmek isteyeceksiniz. Yalnız kalmak size iyi gelecek. Önümüzdeki döneme ilişkin yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Hayatınızdaki enerji vampirlerinden uzak kalmak size iyi gelecek. Yaratıcılığınız artacak, hayallerinizi yeni projelere dönüştüreceksiniz. Gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olmalısınız. Ayrıca bağımlılıklardan arınmak için harika bir dönem başlıyor. Hafta sonuna doğru iyi bir bütçe planlaması yapmak isteyeceksiniz. Böylece yeni yatırımlarımız için bir kenara para ayırabileceksiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Yeni arkadaşlar edinmeye başlayacaksınız. Yeni bir sosyal çevreye girmek size çok iyi gelecek. Kulüplere ve derneklere üye olabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden cesaretle gitmeye başlayacaksınız. Hedefinize ulaşmanız artık an meselesi olacak. Çarşamba günü kendinizle vakit geçirmek isteyeceksiniz. Hafta sonuna doğru çok daha aktif hissedeceksiniz. Hayatın içine karışmak ve yeni planlarınızı gerçekleştirmek size iyi gelecek. Ayrıca diyete başlamak ve spor yapmak için harika bir süreçtesiniz. Sağlığınıza özen göstermek sizi motive edecek.

TERAZİ BURCU YORUMU

Kariyerinizle ilgili çok önemli gelişmeler olacak. Alacağınız kararlar hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak. Patronlarınızla iletişim kurmak için uygun bir süreçtesiniz. Terfi isteyebilirsiniz. Eğer bir iş sahibi değilseniz yeni bir iş bulmanız söz konusu olabilir. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek göreceksiniz. Çarşamba günü arkadaşlarınızla vakit geçireceksiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yalnızlığın tadını çıkaracaksınız. Hayatta bağlılık ile bağımlılığın arasındaki farkı görmeniz için ideal bir dönemden geçiyorsunuz.

AKREP BURCU YORUMU

Eğitim hayatınızla ilgili önemli gelişmeler olacak. Yeni bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili önemli kararlar alacaksınız. Hayatı sorguladığınız ve yeni bir yön belirlediğiniz bir dönemden geçmektesiniz. Çarşamba günü kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler olacak.

YAY BURCU YORUMU

Ortak yatırımlara girmeniz mümkün görünüyor. Hayatınızdaki paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili önemli bir süreç başlıyor. Bir yatırım yapmak için kredi çekmeniz söz konusu olabilir. Eşinizin maddi durumuyla ilgili olarak da mühim gelişmelerin yaşanacağı bir dönem. Riskli aktivitelerden uzak durduğunuz sürece hayatınızda istediğiniz dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz. Krizleri soğukkanlılıkla yönetmek, sizin kazançlı çıkmanızı sağlayacak. Çarşamba günü yurtdışı işleriniz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Uzak akrabalarınızla iletişime geçeceksiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

İlişkilerinizle ilgili önemli kararlar alacaksınız, yeni bir aşk ilişkisine adım atabilirsiniz. Evlenme kararı almanız da mümkün görünüyor. İlişkilerde şans sizden yana olacak. Yeni sözleşme fırsatları da kapınızı çalabilir. Rakiplerinize karşı avantajlı durumda olacaksınız. Ortaklıklar size şans getirecek. Çarşamba günü paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kredi ve borç konuları ile ilgili karar alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru medya ve yayıncılık konuları ile ilgili bir iş yapıyorsanız avantajlı olacaksınız.

KOVA BURCU YORUMU

Günlük rutin işleriniz oldukça yoğun olacak. Hayatınızdaki sorunları çözmek için kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Yanınızda çalışan kişilerden destek görebilirsiniz. Diyet ve spora başlamak için çok uygun bir dönemdesiniz. Bedensel arınma ruhunuzda daha iyi gelecek.

BALIK BURCU YORUMU

Aşk hayatınız oldukça yoğun olacak. Yeni bir aşk ilişkisine yelken açabilirsiniz. Ya da mevcut sevgili ile oldukça güzel günler geçirebilirsiniz. Yaratıcılığınız ön planda olacak. Yeni hobiler edinebilirsiniz ve yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Hayattan keyif almaya başladınız. Bu durum sizin çok daha cesur ve girişken hareket etmenize sebep olacak. Çarşamba günü işlerinizi halletmeniz gerekecek. Biraz yorulabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sevgilinizle yine güzel vakit geçirerek yorgunluğunuzu üzerinizden atacaksınız.