Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Başak aşkta Koç kariyerde yükselişte!

Bu hafta iletişim trafiği karışıyor. 14 Ekim itibariyle Merkür Akrep burcunda geri gitmeye başlıyor. Yaklaşık üç hafta sürecek bu gerileme dünyada ve özel hayatınızda iletişim sorunları ile senkronize olabilir. İkili ve sosyal ilişkilerinizde takıntı, şüphe ve önyargılardan kaynaklanan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi tartışmaların ve güç savaşlarının içinde bulabilirsiniz. Bilgi kirliliği, dedikodu, iftira ve yalan rüzgarları esebilir.

UNUTKANLIK OLABİLİR



Unutkanlık ve dalgınlık konusunda da daha temkinli olmanız gerekiyor. Bu zorlu enerjiyi aşmak için, içe dönerek, kendinizle olan diyaloglarınızı olumlu içeriklerle doldurabilirsiniz. Maddeyi aşıp manaya ulaşmayı başaranlar için bu dönem meyve dolu olacak. Dünyada ticaret, ulaşım, haberleşme, medya ve eğitim ile ilgili mühim gelişmeler yaşanabilir. Sosyal medya ile ilgili kısıtlamalar tekrar gündeme gelebilir. Eğitim sistemleri ile ilgili krizler yaşanabilir. Liderlerin söylemleri oldukça sert olabilir. Aldıkları kararlardan daha sonradan pişman olabilirler. 14 Ekim günü Güneş ile Mars arasındaki zorlu açıdan dolayı, dünyadaki liderlerden biri bir kaza ile gündeme gelebilir. Ayrıca yine bazı ülkeler arasında savaş rüzgarları esebilir.

HEYECAN ARAYIŞLARI



11 Ekim günü Venüs ile Uranüs arasında olumlu açı olduğu için, yaklaşan günlerde ikili ve sosyal ilişkilerinizde özgürleşme ihtiyacınız yüksek olabilir. Daha fazla heyecan arayışınız da olabilir. Ve kapınızı yeni bir ilişki çalabilir. Kendinizi daha yaratıcı ve bireysel hissedebilirsiniz. 12 Ekim günü Jüpiter ile Neptün arasındaki olumlu etkileşimden dolayı, yaklaşan günlerde finansal açıdan olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayata daha olumlu bakabilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Dünyada hak ve adalet konuları ile ilgili idealist girişimler gündeme gelebilir.

OLUMLU BİR AÇI VAR



Ve aynı gün Merkür ile Venüs arasında olumlu açı olduğu için, ikili ve sosyal ilişkilerinizde iletişim konularında fırsatlar oluşabilir. Merkür gerilemesi öncesinde bu fırsatları doğru değerlendirmenizi öneririm. Sevdiğinize hislerinizi anlatmak için uygun bir gün. 15 Ekim günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu etkileşimden dolayı, mümkün olduğunca güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Dünyada bazı önemli sırlar açığa çıkabilir. Zorlukların ve fırsatların bir arada olduğu bu haftada, şansın sizden yana olmasını diliyorum.

KOÇ BURCU YORUMU



İletişim konularında daha temkinli olmalısınız. Özellikle yakın çevrenizle iletişim kurarken gereksiz tartışmalar ortaya çıkabilir. Eğitim hayatınızda doğru kararları almakta zorlanabilirsiniz. Hafta başında kariyerinizle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Patronlarınızdan terfi istemek için uygun bir dönem. Hafta ortası eski arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Hafta sonuna doğru yalnız vakit geçirmek size iyi gelecek. Sözleşmeleri doğru değerlendirmeniz gerekiyor.

BOĞA BURCU YORUMU

Maddi konularla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Yatırım yapmakla ilgili gerçekçi karar almakta zorlanabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmanız gerekiyor. Hafta başı yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Hukuki sorunları çözmek için girişimde bulunabilirsiniz. Hafta ortası hedeflerinize yönelik yeni adımlar atabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sosyalleşme isteğiniz artacak. Genel olarak ilişkilerde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmalısınız.

İKİZLER BURCU YORUMU



Bu haftadan itibaren iletişim trafiğiniz yoğunlaşacak. Ancak ikili ve sosyal ilişkilerde yalan, dedikodu ve güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Karşınızdakileri empati kurarak dinlemenizde fayda var. Aşk hayatınızda işler karışmaya başlayabilir. Eğer dikkat etmezseniz ayrılık gündeme gelebilir. Hafta başı paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bir arkadaşınız sizden borç isteyebilir. Hafta ortası yüksek eğitimle ilgili konular gündemde olabilir. Hafta sonuna doğru kariyerinizde yeni adımlar atmak için fırsatlar çıkacak.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Gizli düşmanlıklar konusunda gözünüzü dört açmalısınız. Hayatınızda güvendiğiniz bazı insanlar size ihanet edebilirler. Ayrıca bağımlılıklarınızdan arınmanız gerekecek. Tek başınıza hareket etmenizde fayda var. Yalnız kalmak yaratıcılığınızı artıracak. Hafta başında ilişkilerle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortaklarınızla ilgili karar alabilirsiniz. Hafta ortası riskli aktivitelerden uzak durmanız gerekiyor. Hafta sonuna doğru uzak akrabalarınızdan haber alabilirsiniz. Bu size iyi gelebilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Sosyal çevrenizle ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın sorunlarını çözmeye çalışırken kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. Üyesi olduğunuz kulüp ve derneklerle ilgili beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Bir arkadaşınızın hayatınızdan çıkması mümkün olabilir. Hafta başı günlük rutin işleriniz oldukça yoğun olacak. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Hafta ortası ilişkilerinizle ilgili etkin kararlar alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ödemelerle ilgili konular gündeminizde olacak.

BAŞAK BURCU YORUMU

Kariyerinizle ilgili problemler ortaya çıkabilir. Hayatınızdaki otorite figürleri ile ilgili daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor, onların sizi yanlış anlaması söz konusu olabilir. Hedeflerinize doğru giderken daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Hafta başı aşk hayatınız gündemde olacak. Hobilerinize vakit ayırabilir ve yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Hafta ortası sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Hafta sonu yeni bir ortaklığa girmekle ilgili bir karar alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Yurtdışı bağlantılı işleriniz ve yüksek eğitim konuları ile ilgili problemler ortaya çıkabilir. Hukuki sorunlara karşı daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle dış ticaret ve medya alanında çalışanlar için zorlayıcı bir süreç başlıyor. Hafta başı ailenizle ilgili konular gündemde olabilir. Evde vakit geçirmek ve ev içi işleri halletmek isteyebilirsiniz. Hafta ortası aşk hayatınızla ilgili önemli adımlar atacaksınız. Sevgilinizle romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Yaratıcılığınız yüksek olacak. Hafta sonu halletmeniz gereken angarya işler gündeme gelebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Kendinizi fazla yormamalısınız. Bağışıklık güçlendirici takviyeler almanızda fayda olabilir. Riskli ve tehlikeli aktivitelerden kaçınmalısınız. İlişkilerinizde şüphe ve takıntı yüzünden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ayrılma noktasına gelebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

İlişkilerinizdeki problemler ön plana çıkacak. Gerçekçi davranmanızda büyük bir fayda var. Eğer varsa ortaklığınız bitme noktasına gelebilir. Sözleşmelere imza atarken oldukça makul olmanız gerekiyor. Rakiplerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. İftiraya maruz kalabilirsiniz. Hafta başı maddi konular gündemde olacak. Yatırım yapmakla ilgili bir karar alabilirsiniz. Hafta ortası iletişim trafiğiniz yoğunlaşacak. Hafta sonu ailenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Gerçekçi ve sağduyulu olmalısınız.

OĞLAK BURCU YORUMU

Günlük iş trafiğiniz artıyor. Bu sizi yorabilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekecek. Diyet ve spor yaparak bedeninize gereken özeni gösterebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Kararı almadan önce onları dinlemeye çalışın. Hafta başı kendinizi oldukça dinamik hissedeceksiniz. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Hafta ortası maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonu hayatınızı değiştirecek önemli kararlar alabilirsiniz. Ve bu kararlarınızda yakın çevreniz size destek verebilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bu haftadan itibaren aşk trafiğiniz karışabilir. Sevgilinizle aranızda ciddi problemlerin olmaması için ona daha fazla ilgi göstermelisiniz. Aksi takdirde sizin soğuk davranışlarınızdan dolayı ilişkiniz bitebilir.

BALIK BURCU YORUMU

Ev ve emlak konuları ile ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Miras konusunu çözümlemek oldukça uzun zaman alabilir. Ailevi ilişkilerde bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. İletişim kurarken gerçekçi olmalısınız. Alıngan olmak işleri daha kötü bir hale getirebilir. Kendi kabuğunuza çekilmek yerine aktif bir şekilde bu sorunları çözmelisiniz. Hafta başı arkadaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz. Hafta ortası yalnızlığın tadını çıkaracaksınız. Hafta sonuna doğru yeni girişimlerde bulunmak için kendinizi oldukça enerjik hissedeceksiniz.