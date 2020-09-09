Facebook ya da Instagram hesaplarını kapatana 120 dolar

Şirketin bu teklifindeki asıl amacı kullanıcı sayısını azaltmak değil. Facebook, kullanıcılarına para karşılığında hesaplarını geçici olarak kapattırarak ABD seçimlerinde sosyal medyanın rolünü mercek altına almayı amaçlıyor. Söz konusu araştırmaya 400 bin kişinin katılması bekleniyor.

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