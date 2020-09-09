09 Eylül 2020 Çarşamba 20:10 | Son Güncelleme:
Facebook ya da Instagram hesaplarını kapatana 120 dolar
Facebook, ABD'de seçilen abonelerin eylül ayı sonuna kadar Facebook ya da Instagram hesaplarını kapatmaları halinde kullanıcılara 120 dolara kadar ödeme yapacak.
Şirketin bu teklifindeki asıl amacı kullanıcı sayısını azaltmak değil. Facebook, kullanıcılarına para karşılığında hesaplarını geçici olarak kapattırarak ABD seçimlerinde sosyal medyanın rolünü mercek altına almayı amaçlıyor. Söz konusu araştırmaya 400 bin kişinin katılması bekleniyor.