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  • Ezgi Mola erkek arkadaşı Mustafa Aksakallı'nın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun hep gül
19 Ekim 2020 Pazartesi 18:59 | Son Güncelleme:

Ezgi Mola erkek arkadaşı Mustafa Aksakallı'nın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun hep gül

Ezgi Mola erkek arkadaşı Mustafa Aksakallı'nın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun hep gül

‘Masumlar Apartmanı'nda rol alan Ezgi Mola, evlilik yolunda olduğu erkek arkadaşı Mustafa Aksakallı'nın doğum gününü kutladı.

Ezgi Mola erkek arkadaşı Mustafa Aksakallı’yla çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan oyuncu, ‘’Sevgilim iyi ki doğdun. Şansın hep açık olsun. Kalbin mutluluktan hop hop olsun. Hep gül, hep öpücüklere boğ beni. Hep mutfakta harikalar yarat. Hep aşkta kazan kumardan uzak dur. İyi ki' yazdı.

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