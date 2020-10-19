Ezgi Mola erkek arkadaşı Mustafa Aksakallı'nın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun hep gül

Ezgi Mola erkek arkadaşı Mustafa Aksakallı’yla çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan oyuncu, ‘’Sevgilim iyi ki doğdun. Şansın hep açık olsun. Kalbin mutluluktan hop hop olsun. Hep gül, hep öpücüklere boğ beni. Hep mutfakta harikalar yarat. Hep aşkta kazan kumardan uzak dur. İyi ki' yazdı.