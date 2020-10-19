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  • İyi Günde Kötü Günde'nin Sarp'ı Ozan Dolunay yeni imajı ile dikkat çekti
19 Ekim 2020 Pazartesi 20:27 | Son Güncelleme:

İyi Günde Kötü Günde'nin Sarp'ı Ozan Dolunay yeni imajı ile dikkat çekti

İyi Günde Kötü Günde'nin Sarp'ı Ozan Dolunay yeni imajı ile dikkat çekti

İyi Günde Kötü Günde dizisinin yakışıklı oyuncusu Ozan Dolunay yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kısa süreli yayın hayatının ardından ekranlara veda eden 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinin oyuncusu Ozan Dolunay yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kumral saçlarını beyaza boyatan Dolunay, bu görüntüsüyle şaşırttı. Genç oyuncunun bu değişimi kimi takipçileri tarafından beğeni alırken kimileri ise yakışmadığını söyledi.

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