Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7457
  • 7,5823
  • 368.478
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Evliliklerine nazar değdi... Mihre Çelikkol eşi İbrahim Çelikkol'u sildi!
03 Haziran 2020 Çarşamba 19:57 | Son Güncelleme:

Evliliklerine nazar değdi... Mihre Çelikkol eşi İbrahim Çelikkol'u sildi!

Evliliklerine nazar değdi... Mihre Çelikkol eşi İbrahim Çelikkol'u sildi!

brahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol'un evliliklerinde sorunlar mı var? İbrahim Çelikkol'un gözlerden uzak yaşadığı evliliğine nazar değdi. Oyuncunun eşi Mihre Çelikkol, ünlü isimle olan tüm fotoğraflarını sildi.

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol’un evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edildi. Karantina günlerinde eşi ve oğlu Ali ile vakit geçirmekten büyük keyif aldığını söyleyen Çelikkol’un evliliklerine nazar değdi. Oyuncun bu mutluluğunun aksine eşi Mihre Çelikkol’un Instagram hesabından eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildiği görüldü. İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle olan güzel anılarını silmezken Mihre Çelikkol’un bu davranışı ‘Evliliklerinde sorun mu var” diye düşündürttü. İbrahim Çelikkol, evlendiğini zaman “Sırılsıklam âşığım. Evlilik beni olumlu anlamda değiştirdi” ifadelerini kullanmıştı.

1 milyon TL ödülle aranıyordu: Hakkari'de teslim oldu!
Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: İkisine de karşıyız
Valilik duyurdu: İstanbul'da otobüs ve metrolarda kapasitenin üçte biri oranında yolcu alınacak
MEB açıkladı! Okulların başlayacağı tarih belli oldu
ABD basını olayları nasıl görüyor?

ABD basını olayları nasıl görüyor?

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

2020 İlkbahar/Yaz trendlerinde gömlek elbiseler ön planda olacak

2020 İlkbahar/Yaz trendlerinde gömlek elbiseler ön planda olacak

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...