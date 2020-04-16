Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9481
  • 7,5359
  • 384.697
  • 96249.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Evi temizlerken dikkat

Evi temizlerken dikkat

Evi temizlerken dikkat

Karantina döneminde evden dışarı çıkmayınca herkes evini havalandırıyor ve temizliğe daha çok önem veriyor.

Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinin evdeki hava kalitesini de olumsuz etkilememesi gerekiyor. Uzun süre evde olmak zorunda olduğumuz bu dönemde kullanılacak dezenfeksiyon malzemelerini iyi seçmek gerekiyor. Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay şu uyarıyı yapıyor:

Çamaşır suyu kullanırken yapılan 10 hata

KOKUSU FAZLA OLMAMALI

“Temizlik yapılmadan önce temizlik yapılacak odayı bir süre havalandırmak ve sonrasında temizliğe başlamak gerekiyor. Covid-19 rehberine göre zeminler ve duvarların, hidrojen peroksit ile temizlenmesinin yeterli olduğu açıklanıyor. Kokusunun fazla olmaması, toksik olmaması, deterjan özelliği ve yüzeyde organik madde varlığında da aktif olmayı sürdürmesi nedeniyle temizleme özelliği olduğu bildiriliyor. Çamaşır sularını kullanmadan önce son kullanma tarihinin geçip geçmediğine bakılması tavsiye ediliyor”


Tilki şehir merkezine indi

Tilki şehir merkezine indi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

2020'nin simgesi Patara koronasız günlere hazırlanıyor

Dağlarda yetişen zuzubak otu köylünün geçim kaynağı oldu