Evi temizlerken dikkat

Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinin evdeki hava kalitesini de olumsuz etkilememesi gerekiyor. Uzun süre evde olmak zorunda olduğumuz bu dönemde kullanılacak dezenfeksiyon malzemelerini iyi seçmek gerekiyor. Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay şu uyarıyı yapıyor:

Çamaşır suyu kullanırken yapılan 10 hata

KOKUSU FAZLA OLMAMALI



“Temizlik yapılmadan önce temizlik yapılacak odayı bir süre havalandırmak ve sonrasında temizliğe başlamak gerekiyor. Covid-19 rehberine göre zeminler ve duvarların, hidrojen peroksit ile temizlenmesinin yeterli olduğu açıklanıyor. Kokusunun fazla olmaması, toksik olmaması, deterjan özelliği ve yüzeyde organik madde varlığında da aktif olmayı sürdürmesi nedeniyle temizleme özelliği olduğu bildiriliyor. Çamaşır sularını kullanmadan önce son kullanma tarihinin geçip geçmediğine bakılması tavsiye ediliyor”