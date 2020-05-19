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  3. Enis Arıkan yakın dostu Ezgi Mola'yı ifşa etti!

Enis Arıkan yakın dostu Ezgi Mola'yı ifşa etti!

Enis Arıkan yakın dostu Ezgi Mola'yı ifşa etti!

Ezgi Mola ile Enis Arıkan, Instagram'da hayranlarının yoğun isteği üzerine ikinci kez canlı yayın yaptı.

Yayında konu galada bir görünüp çıkan ünlülere geldi. Mola, bu tip insanları ‘ti’ye alırken Arıkan, ‘E sende 15 dakika galada görünüp çıkıyorsun. Hatta o kadar süslenip püslenip gidiyorsun ki arıyorum seni evde olduğunu söylüyorsun” diyerek yakın dostunu ifşa etti. Bu durumu ilk başta inkar eden Mola, “Evet iki defa yapmışımdır” itirafında bulundu.

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