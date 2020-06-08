Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in aşklarını gizli yaşamalarının nedeni belli oldu

Oyuncu Demet Özdemir ile Kerem Bürsin ikilisinin beraberlikleri dolu dizgin devam ediyor. Birlikteliklerini yalanlasalar da ikilinin Kerem Bürsin’in İstinye’de bulunan evinde bir araya geldiği öğrenildi. Görüntülenmemek için gizli kaçak buluşan ikilinin buluştukları ise aynı sitede oturan komşularının dikkatinden kaçmadı. Bürsin ve Özdemir’in şimdilik ortaya çıkmak istememelerinin nedeni ise Kerem Bürsin’in başlayacağı yeni dizisi ‘Sen Çal Kapımı’ olarak gösterildi. Yapım şirketinin Kerem‘e özel hayatının dizinin önüne geçmemesi için sözleşmeye ‘kız arkadaşıyla görüntülenmeme’ şartı koyduğu iddia edildi. İkili, bir süre daha görüntü vermekten kaçınacak.



Meryem Uzerli'nin çocukluğuna rekor beğeni