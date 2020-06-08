08 Haziran 2020 Pazartesi 20:17 | Son Güncelleme:
Hazal Filiz Küçükköse'den olaylı bir şekilde boşanan Tuan Tunalı, Rus sevgilisi Yana Marzanova ile evlenmeye hazırlanıyor
Meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Tuan Tunalı, yeniden evlenmeye hazırlanıyor.
Oyuncu, önceki gün sevgilisi Yana Marzanova ile Citys’de kameralara yansıdı.
Rus sevgilisiyle evlilik kararı aldıklarını söyleyen oyuncu, “Yana ailemle tanıştı. Şimdi de ben ailesiyle tanışacağım. Uçuşlar açılır açılmaz Rusya’ya gidip ailesiyle tanışacağım" dedi.