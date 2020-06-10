Derya Şensoy: Şezlonga bin TL verenler var

RECEP ASLAN



Oyuncu, Bodrum'daki günlük bin TL’lik şezlong fiyatları hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, "Demek ki veren var ki o fiyatlar koyuldu" dedi. Oyuncu, yakın zamanda Göcek'te bulunan sevgilisi Sarp Levendoğlu'nun yanına gitmeye hazırlanıyor.



Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'dan barıştığı eski eşi İstem Atilla ve çocuklarıyla mutlu aile pozu