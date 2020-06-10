11 Haziran 2020 Perşembe 08:01 | Son Güncelleme:
RECEP ASLAN
Oyuncu, Bodrum'daki günlük bin TL’lik şezlong fiyatları hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, "Demek ki veren var ki o fiyatlar koyuldu" dedi. Oyuncu, yakın zamanda Göcek'te bulunan sevgilisi Sarp Levendoğlu'nun yanına gitmeye hazırlanıyor.
Derya Şensoy: Şezlonga bin TL verenler var
Verdiği kilolarla eski fit haline kavuşan oyuncu Derya Şensoy, Nişantaşı'ndaydı.
RECEP ASLAN
Oyuncu, Bodrum'daki günlük bin TL’lik şezlong fiyatları hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, "Demek ki veren var ki o fiyatlar koyuldu" dedi. Oyuncu, yakın zamanda Göcek'te bulunan sevgilisi Sarp Levendoğlu'nun yanına gitmeye hazırlanıyor.