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  3. Derya Şensoy: Şezlonga bin TL verenler var
11 Haziran 2020 Perşembe 08:01 | Son Güncelleme:

Derya Şensoy: Şezlonga bin TL verenler var

Derya Şensoy: Şezlonga bin TL verenler var

Verdiği kilolarla eski fit haline kavuşan oyuncu Derya Şensoy, Nişantaşı'ndaydı.

RECEP ASLAN

Oyuncu, Bodrum'daki günlük bin TL’lik şezlong fiyatları hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, "Demek ki veren var ki o fiyatlar koyuldu" dedi. Oyuncu, yakın zamanda Göcek'te bulunan sevgilisi Sarp Levendoğlu'nun yanına gitmeye hazırlanıyor.

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