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  3. Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'dan barıştığı eski eşi İstem Atilla ve çocuklarıyla mutlu aile pozu
11 Haziran 2020 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'dan barıştığı eski eşi İstem Atilla ve çocuklarıyla mutlu aile pozu

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'dan barıştığı eski eşi İstem Atilla ve çocuklarıyla mutlu aile pozu

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, bir yıl önce barıştığı eski eşi İstem Atilla ile uzun zaman sonra kameralar karşısına birlikte çıktı.

RECEP ASLAN

Yeniden evlenme kararı aldığı İstem Atilla ile görüntülenmemek için köşe bucak kaçan Yılmaz, önceki gün bu inadını kırdı ve eski eşiyle kameralara mutluluk pozları verdi. Çocukları Nazlı ve Derin'le Arnavutköy'de yemek yiyen ünlü futbolcu, "Aşkım gel fotoğraf çekilelim" diyerek İstem Atilla'ya seslendi. İkili, böylelikle uzun zaman sonra kameralara aile pozlarını vermiş oldu. 

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