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  3. Demet Özdemir kombinleriyle tatil teknesini podyuma çevirdi!
16 Haziran 2020 Salı 19:36 | Son Güncelleme:

Demet Özdemir kombinleriyle tatil teknesini podyuma çevirdi!

Demet Özdemir kombinleriyle tatil teknesini podyuma çevirdi!

6 gündür tatilde olan Demet Özdemir, her güne özel giydiği kombinleriyle teknesini podyuma çevirdi. Demet'in şimdiye kadar giydiği kombinlerinin değeri 10 bin TL.

Oyuncu Demet Özdemir, seyahat yasaklarının kalkmasının ardından pek çok ünlü gibi soluğu tatilde aldı. Ege’yi tercih eden Özdemir, kalabalıktan uzak kalmak için yakın arkadaşlarıyla birlikte tekne kiraladı. Tekne tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, tatil kombinleriyle de sosyal medyada adeta mini bir defile yapıyor. Hemen hemen her gün farklı kombinlerle tatil pozları veren Özdemir, tekneyi adeta podyuma çevirdi. 6 günlük tekne tatilinde toplam 10 bin TL değerinde kıyafetler giyen Demet Özdemir, yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Pembe mayonun fiyatı 600 TL. 

Bluz 550 TL. - Bikini takımı 300 TL

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