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  3. Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya ve Barış'ı Burak Deniz meğer sette anlaşıyorlarmış! İkiliden esprili atışma...
16 Haziran 2020 Salı 20:14 | Son Güncelleme:

Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya ve Barış'ı Burak Deniz meğer sette anlaşıyorlarmış! İkiliden esprili atışma...

Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya ve Barış'ı Burak Deniz meğer sette anlaşıyorlarmış! İkiliden esprili atışma...

‘Bizim Hikaye' dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile anlaşamadıkları iddia edilen Hazal Kaya, bir yıl sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hazal Kaya'nın yüzünü bir uygulamayla erkek yüzü yapan Burak Deniz, montajlı fotoğrafı Whatsapp profili yaptı. Bu durumu sosyal medyasında ti'ye alan Kaya, "Her rol arkadaşıyla anlaşamıyor haberi çıktığında bunu hatırlayın tamam mı? Fotoğrafımı Whatsapp profili yapmak nedir?” notunu düştü. 

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