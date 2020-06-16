Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya ve Barış'ı Burak Deniz meğer sette anlaşıyorlarmış! İkiliden esprili atışma...

Hazal Kaya'nın yüzünü bir uygulamayla erkek yüzü yapan Burak Deniz, montajlı fotoğrafı Whatsapp profili yaptı. Bu durumu sosyal medyasında ti'ye alan Kaya, "Her rol arkadaşıyla anlaşamıyor haberi çıktığında bunu hatırlayın tamam mı? Fotoğrafımı Whatsapp profili yapmak nedir?” notunu düştü.