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  3. Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ayrılığı sonrası sarf ettiği sözlerden şarkı yazıldığı iddialarına yanıt! 'Sezen Aksu 'Konduramadım'ı bana yazmadı'
25 Ağustos 2020 Salı 20:07 | Son Güncelleme:

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ayrılığı sonrası sarf ettiği sözlerden şarkı yazıldığı iddialarına yanıt! 'Sezen Aksu 'Konduramadım'ı bana yazmadı'

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ayrılığı sonrası sarf ettiği sözlerden şarkı yazıldığı iddialarına yanıt! 'Sezen Aksu 'Konduramadım'ı bana yazmadı'

Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, Etiler'de objektiflere yansıdı.

Arkadaşlarıyla buluşan Samyeli’ye çıkışta Sezen Aksu’nun ‘Konduramadım’ şarkısını Cem Yılmaz ile ayrılığında sarf ettiği sözlerden yola çıkarak yazdığı yönündeki iddialar soruldu. 

Samyeli, “Öyle bir şey yok” derken yeni bir şarkı için stüdyoda çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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