Burcu Esmersoy formda kalmanın sırrını açıkladı! Tek öğünle fit kalıyor

Formda kalmanın sırrını açıklayan Esmersoy, son 3 aydır tek öğün beslenme yöntemine geçtiğini açıkladı. “Ama herkes kendine uyan yöntemi bulmalı ve uygulamalı bence” diye sevenlerini uyaran Esmersoy, aşkla ilgili soruları ise “Aşk olması gerektiği yerde” yanıtını verdi. Şu sıralar modunu yükselten şarkıların ise Türkçe rap olduğunu söyleyen Esmersoy “Bana bayağı iyi geliyor, eğlendiriyor” dedi.