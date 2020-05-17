Caner Erkin, Şükran Ovalı'nın peşini bırakmadı... 58 kere reddetti!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin’in kendisini evliliğe ikna etmesi için çok uğraştığını anlattı. Ovalı, 2016 yılında tanıştığı Caner Erkin’in kendisiyle tanışmak istediğini ancak her seferinde reddetse de futbolcunun peşini bir türlü bırakmadığını söyledi. Yıllar önceki o anlara dönen Caner Erkin, “58 kere çıkma teklifi ettim Şükran’a ama hiç kabul etmedi” dedi. Ardından söze giren Şükran Ovalı ise bu durumdan duyduğu rahatsızlığı babasına bile söylediğini itiraf etti. Erkin’in uzun uğraşları sonuncunda birlikte olan ikili ise verdikleri karardan pişman olmadıklarını söyledi. İkili bu mutluluklarını, iki yıl önce kızları Mihran Ela ile taçlandırdı.

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