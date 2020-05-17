Orhan Gencebay: Sanat dünyası zor durumda

Karantina günlerinde yeni besteler yaptığını, kitap okuyup farklı fikirler ürettiğini ifade eden Orhan Gencebay, koronavirüsün eğlence sektörünü vurmasıyla ilgili karamsar konuştu.

5-10 SANATÇI VAR



Beyaz TV’ye konuk olan sanatçı “Sanatçıyı yaşat ki sanat yaşasın. Sanat camiası son derece zorda. Böyle bir durum görmedim. Maddi durumu çok iyi olan 5-10 sanatçı var. Ancak meslek birliklerine kayıtlı 20 binin üzerinde sanatçı, kayıtlı olmayan 50-60 bin sanatçı var. Memur sanatçılarımız ise birkaç bin kişi. Sanat ve müzik alanında hayat durmuştur. Maddi ve manevi haklarını alamadıkları için yaşayamıyorlar. Yöneticilerimiz, bu vasıfsız işçi statüsünden çıkarmalı sanatçıları. Herkes sanıyor ki sanatçı eğlence adamı, magazin adamı.”

SAĞLIKÇILAR MEHMETÇİK GİBİ



Virüsle mücadelede Türkiye’nin öncü bir başarıya imza attığını söyleyen Gencebay, “Harika bir şekilde gidiyoruz. Eksiğimiz olabilir ama devletimizi kutluyorum, gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızı, Sağlık Bakanımızı kutluyorum. Sağlık elemanlarımız da ülkemizi savunan, canını ülkemize için feda etmeye hazır Mehmetçik gibi çalışıyorlar” dedi.