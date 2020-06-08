Aslı Enver, Özcan Deniz ve İpek Bilgin'li İstanbullu Gelin dizi setinin yemekleri oyunculardan!

Dizinin çekimlerinde yemekleri her gün bir oyuncunun yaptığı öğrenildi. Sette özellikle Özcan Deniz’in menemenlerinin çok beğenildiği ortaya çıktı. Yemek yapmayı seven oyuncu, bir gün yurtdışından sete ziyarete gelen izleyicileri tarafından da mutfakta menemen yaparken görülmüş.

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