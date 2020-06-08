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  3. Aslı Enver, Özcan Deniz ve İpek Bilgin'li İstanbullu Gelin dizi setinin yemekleri oyunculardan!
08 Haziran 2020 Pazartesi 21:02 | Son Güncelleme:

Aslı Enver, Özcan Deniz ve İpek Bilgin'li İstanbullu Gelin dizi setinin yemekleri oyunculardan!

Aslı Enver, Özcan Deniz ve İpek Bilgin'li İstanbullu Gelin dizi setinin yemekleri oyunculardan!

Aslı Enver, Özcan Deniz ve İpek Bilgin'in başrol oynadığı ‘İstanbullu Gelin' dizisinin setiyle ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

Dizinin çekimlerinde yemekleri her gün bir oyuncunun yaptığı öğrenildi. Sette özellikle Özcan Deniz’in menemenlerinin çok beğenildiği ortaya çıktı. Yemek yapmayı seven oyuncu, bir gün yurtdışından sete ziyarete gelen izleyicileri tarafından da mutfakta menemen yaparken görülmüş.

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