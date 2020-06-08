08 Haziran 2020 Pazartesi 21:57 | Son Güncelleme:
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti'nden izole seyahat
Pandemi nedeniyle kalabalığa karışmak istemeyen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti, İstanbul'da mavi sulara açıldı.
Güzel havayı fırsat bilen ünlü çift, yatlarıyla Boğaz’da tur attı. İzole bir şekilde günlerini geçiren ikiliden Arzum Onan, o anları sosyal medya hesabından yayımladı. Aslantuğ çifti gibi oyuncu Hande Subaşı da sevgilisi Alican Yücesoy ile birlikte İstanbul’da yatlarıyla tur attı.