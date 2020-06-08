Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7904
  • 7,6754
  • 370.875
  • 109637
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti'nden izole seyahat
08 Haziran 2020 Pazartesi 21:57 | Son Güncelleme:

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti'nden izole seyahat

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti'nden izole seyahat

Pandemi nedeniyle kalabalığa karışmak istemeyen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti, İstanbul'da mavi sulara açıldı.

Güzel havayı fırsat bilen ünlü çift, yatlarıyla Boğaz’da tur attı. İzole bir şekilde günlerini geçiren ikiliden Arzum Onan, o anları sosyal medya hesabından yayımladı. Aslantuğ çifti gibi oyuncu Hande Subaşı da sevgilisi Alican Yücesoy ile birlikte İstanbul’da yatlarıyla tur attı.

Başkan Erdoğan ile Trump arasında önemli görüşme
Kadınlara verdikleri değerle tanınan gizemli topluluktan Libya hükümetine destek
Bakan Koca duyurmuştu... Toplum Bilimleri Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı...
Koronavirüsün en çok kayıp yaşattığı ülkelerdendi... Son 24 saatte ölüm rapor edilmedi!
Trump'tan çekilin kararı... ABD'de sular duruluyor mu?

Trump'tan çekilin kararı... ABD'de sular duruluyor mu?

Yatağın altındaki döşemeyi kaldırınca...

Yatağın altındaki döşemeyi kaldırınca...

Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa etmişi... O

Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa etmişi... O bankacıya büyük şok!

Bugün hangi burçları enerji dolu bir gün bekliyor?

Bugün hangi burçları enerji dolu bir gün bekliyor?