Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti'nden izole seyahat

Güzel havayı fırsat bilen ünlü çift, yatlarıyla Boğaz’da tur attı. İzole bir şekilde günlerini geçiren ikiliden Arzum Onan, o anları sosyal medya hesabından yayımladı. Aslantuğ çifti gibi oyuncu Hande Subaşı da sevgilisi Alican Yücesoy ile birlikte İstanbul’da yatlarıyla tur attı.