Aras Bulut İynemli'nin şöhreti sınırları aştı

‘7. Koğuştaki Mucize’ filmindeki rolüyle Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da birçok kişinin kalbine dokunan Aras Bulut İynemli’nin ünü dünyaya yayılıyor. Netflix’te yayımlanan ve uzun süre listelerde bir numara olan filmin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin artık Türk hayranlarının yanı sıra yabancı fanları da oluşmaya başladı.

Önceki gün yeşillikler içinde bir fotoğrafını yayımlayan ünlü ismin paylaşımını, yabancı hayranları mesaj yağmuruna tuttu. Yaklaşık 12 bine yakın yorum alan İynemli’nin takipçi sayısı da iki milyon arttı. Daha önce 5 milyon listesi olan ünlü oyuncu, 7 milyon ulaştı.

Film, 87 milyon 440 bin 351 hasılatla 'Tüm zamanların en çok izlenen 9. filmi' oldu.