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  3. Sedef Avcı'nın korona açıklaması: Yetinmeyi öğretti

Sedef Avcı'nın korona açıklaması: Yetinmeyi öğretti

Sedef Avcı'nın korona açıklaması: Yetinmeyi öğretti

Ünlü oyuncu Sedef Avcı, oğlu Can ve eşi Kıvanç Kasabalı ile evde geçirdiği sürede bol bol oyun oynadıklarını belirtti.

Sokağa çıkıp sahilde yürümek ve tüm sevdiklerine kocaman sarılmak istediğini anlatan oyuncu, “İlk etapta saatler geçmiyordu, şimdi ise günler çok hızlı geçiyor. Yeni bir ev rutinimiz oluştu. Şu an, her şeye rağmen, hayattan keyif almaya çalışıyorum. Bu süreçte elimdekiyle yetinmeyi, her durumda ayakta kalmayı öğrendim” ifadelerini kullandı.


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