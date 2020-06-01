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  3. Ali Uğur Akbaş ile bir dönem evlilik yaşayan Gülbin Vardar'dan Yeliz Yeşilmen'e sert sözler: Yuva yıkanın yuvası olmaz!
01 Haziran 2020 Pazartesi 20:16 | Son Güncelleme:

Ali Uğur Akbaş ile bir dönem evlilik yaşayan Gülbin Vardar'dan Yeliz Yeşilmen'e sert sözler: Yuva yıkanın yuvası olmaz!

Ali Uğur Akbaş ile bir dönem evlilik yaşayan Gülbin Vardar'dan Yeliz Yeşilmen'e sert sözler: Yuva yıkanın yuvası olmaz!

Yeliz Yeşilmen'in şimdiki eşi Ali Uğur Akbaş ile bir dönem evlilik yaşayan Gülbin Vardar'dan, Yeşilmen'e sert sözler.

Nurettin Soydan’ın sunduğu ‘Haber Magazin’e konuşan Gülbin Vardar, evliliğinde problem yaşayan Yeşilmen için şu iddiaları kullandı: "Ali’den dayak yediğini duyuyorum. Çünkü Ali artık başka biriyle yaşıyor. Hem de üçü de aynı evde. Yeliz Boşanmamak için de yüklü nafaka koparma derdinde. O benim dahil çok kişinin yuvasını yıktı. Yuva yıkanın yuvası olmaz.”


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