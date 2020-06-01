Ali Uğur Akbaş ile bir dönem evlilik yaşayan Gülbin Vardar'dan Yeliz Yeşilmen'e sert sözler: Yuva yıkanın yuvası olmaz!

Nurettin Soydan’ın sunduğu ‘Haber Magazin’e konuşan Gülbin Vardar, evliliğinde problem yaşayan Yeşilmen için şu iddiaları kullandı: "Ali’den dayak yediğini duyuyorum. Çünkü Ali artık başka biriyle yaşıyor. Hem de üçü de aynı evde. Yeliz Boşanmamak için de yüklü nafaka koparma derdinde. O benim dahil çok kişinin yuvasını yıktı. Yuva yıkanın yuvası olmaz.”