Yunanistan'a açık destek... BAE unsurları Girit'te görüntülendi

Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa ile birlikte 3 günlük askeri tatbikat açıklamıştı. Üç ülkeye, bir gün önce Türk donanmasıyla da tatbikat yapan İtalya da katılmıştı. Yunanistan bu sefer de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile tatbikata girişti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Navtex ilan ettiği alana çok yakın bir bölgede, uluslararası hukuku hiçe sayarak tatbikata girişen Yunanistan'a bir destek de BAE'den geldi.

BAE'nin, Yunanistan'a ait Girit Adası'ndaki Suda hava üssüne gönderdiği dokuz savaş uçağının fotoğrafları Yunan Savunma Bakanlığı tarafından Perşembe akşamı yayınlanmıştı. Cuma günü ise iki ülkenin tatbikata başladığı duyuruldu.

BAE'nin Suda üssüne dört adet de nakliye uçağı gönderdiği iddia ediliyor.

Söz konusu üsse, daha önce de Fransız Rafale jetleri iniş yapmıştı.