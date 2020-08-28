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  3. Trump-Miçotakis görüşmesinde dikkat çeken detay... Miçotakis'in ABD'nin verdiği kriptolu telefonu kullandığı ortaya çıktı!
28 Ağustos 2020 Cuma 19:10 | Son Güncelleme:

Trump-Miçotakis görüşmesinde dikkat çeken detay... Miçotakis'in ABD'nin verdiği kriptolu telefonu kullandığı ortaya çıktı!

Trump-Miçotakis görüşmesinde dikkat çeken detay... Miçotakis'in ABD'nin verdiği kriptolu telefonu kullandığı ortaya çıktı!
DHA

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Miçotakis, Trump'la telefon görüşmesinde, ABD'li yetkililerin gizlilik amacıyla özel olarak verdiği cihazı kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı bulundu. 

DHA'nın aktardığı habere göre, Miçotakis'in Trump ile görüşmesinde önemli bir detay ortaya çıktı.

ABD'NİN GİZLİ TELEFONUYLA KONUŞTU

Miçotakis, Trump’la telefon görüşmesinde, ABD’li yetkililerin gizlilik amacıyla özel olarak verdiği cihazı kullandı. Miçotakis’in elindeki ahizenin üzerinde "Uyarı. ABD hükümetinin malı. ABD Dışişleri Bakanlığı" yazıyor. 

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere dün yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirmişti. Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğu ifade edilmişti.

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