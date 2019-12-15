Yunan zulmü yeni bir boyut kazanıyor: Hem etten duvar hem de dikenli tel

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Göçmenleri döverek botlara doldurup Meriç Nehri’nden Türkiye’ye yasa dışı olarak gönderen Yunanistan, sınır bölgesine etten duvar örmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerde, Yunanistan’da bulunan göçmenlerin Meriç Nehri’nden geçirilerek Türkiye tarafına itildiği görülmüştü.

İlk kez Akşam gazetesince “Suyun öte tarafından vicdan yok” başlığı atılarak duyurulan skandal uygulama, Alman Der Spiegel’e de konu olmuş, Meriç’teki bu tür geri göndermelerin asker ve eski polislerden oluşan 6 kişilik bir ekip tarafından sistematik olarak yapıldığı belirtilmişti.

Yunan basınından Kathimerini’de yer alan yeni gelişmeye göre ise, Yunan hükûmetinin Meriç Nehri kıyısına 400 kişilik ek bir ekip daha konuşlandıracağı bildirildi.

Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis’in kısa süre önce Dedeağaç’ı ziyaret ettiğini yazan gazete, bu konuşlandırma işleminin başladığını ve Mart 2020’de tamamlanacağını aktardı.

Öte yandan, Meriç Nehri kenarındaki Orestiada kentine, kıyı boyunca dikenli tel çekilmesinin de hükûmet tarafından değerlendirmeye alındığı ifade edildi.