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  3. AKŞAM'ın 'Yunan zulmü' haberi Avrupa basınında 

AKŞAM'ın 'Yunan zulmü' haberi Avrupa basınında 

AKŞAM'ın 'Yunan zulmü' haberi Avrupa basınında 

İlk kez AKŞAM’ın duyurduğu Yunan askerlerinin göçmenleri botlarla sınırın Türkiye tarafına ittiği görüntüler Alman Der Spiegel'e haber oldu.

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Yunanistan’ın kendilerine sığınan mültecilere yaptığı zulüm, Avrupa basınında da gündeme geldi. Yunan askerinin göçmenleri işkence yaptıktan sonra yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayımlandı. Alman Der Spiegel haberinde, Yunanistan’ın Türkiye sınırında düzensiz göçmenleri zorla geri gönderdiğine yönelik iddiaları sürekli yalanladığı ancak yayımladıkları videolarda Meriç Nehri’nde göçmenlerin Türkiye tarafına Yunan askerleri tarafından gönderilmelerinin net bir şekilde görüldüğünü yazdı. Haberde güvenlik kamerası görüntülerinde yüzü maskeli askerlerin mültecileri zorla bottan indirip Yunanistan tarafına döndüğü belirtildi.


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