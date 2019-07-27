Yalçın Gülhan kimdir, kaç yaşındaydı? Yalçın Gülhan hayatını kaybetti!

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali’si Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. Yalçın Gülhan'ın vefat haberinin üzerine lçın Gülhan kimdir, kaç yaşındaydı? sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. Yeşilçamın unutulmaz isimleri arasında yer alan Yalçın Gülhan 74 yaşında hayata gözlerini kapadı. Yalçın Gülhan, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Yalçın Gülhan'ın hayatına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik...

YALÇIN GÜLHAN HAYATINI KAYBETTİ!

Yalçın Gülhan vefat etti. 74 yaşında hayatını kaybeden Yalçın Gülhan, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu.

YALÇIN GÜLHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Adanalıdır. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmıştır.

Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç’ın yaptığı 1964 yapımı “Dağlar Aslanı” filmi ile oyunculuk kariyerime adım attı. 70'li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin kadrosunda yer aldı.

Yalçın Gülhan, 5 Ekim 1992 – 18 Haziran 2002 tarihleri arasında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa’nın yönettiği, Kandemir Konduk’un senaryosunu yazdığı filmde Şoför Ali karakterine hayat verdi.

Bir süredir bir süredir demans hastalığıyla mücadele veren ünlü oyuncu 27 Temmuz Cumartesi günü 74 yaşında hayatını kaybetti.