Uzun süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Yalçın Gülhan hayatına gözlerini yumdu. Uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan, demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Yeşilçam yıldızı Yalçın Gülhan'ın vefatı üzerine demans hastalığı merak edilmeye başlandı. Demans hastalığı nedir? Demans belirtileri nelerdir? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Demans hastalığı hakkında tüm merak edilenler haberimizin içerisinde yer alıyor.

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Demansın en sık görülen nedeni, tüm demans hastaların en an yarısının muzdarip olduğu Alzheimer hastalığıdır. Bununla birlikte, beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık vardır. Alzheimer hastalığının yanı sıra vasküler / kan dolaşımına bağlı demans hastalığı sıklıkla görülürken örneğin Lewy body demans hastalığı, Parkinson’a bağlı demans hastalığı ve frontotemporal demans hastalığı nadir görülür.

DEMANS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zihinsel ve fiziksel yeterlilik şeklinde ortaya çıkan demans hastalığının tipik belirtileri bulunur. Demans hastalığının ilerleyen dönemlerinde giyinip soyunma, yemek yeme gibi günlük aktiviteler kişi için zorluk haline gelebilir. Bunun yanında ani huy değişimleri, agresiflik, huzursuzluk, inatçılık ve şüphe gibi davranışsal ve psikotik belirtiler de görülebilir. Alzheimer hastalarında görüldüğü gibi demansın ilerleyen devrelerinde hasta, yakınlarını tanımakta, konuşma ve ağız yoluyla beslenmede sorun yaşayabilir. Tüm bunların yanında demansın tipik belirtileri vardır.

DEMANS BELİRTİLERİ ŞU ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAR;

Doğru sözcükleri bulmakta zorluk çekme

Apati: Kayıtsızlık, moralsizlik ve güvensizlik

Karışıklık, kişilerin yüzlerini ve isimlerini hatırlamakta zorlanma

Hikayeleri ve olayları takip etme zorluğu

Hafif kısa vadeli bellek değişiklikleri

Ruh halindeki ani değişiklikler

Normal günlük işleri tamamlama da zorluk çekme

Başarısız bir yön duygusu, sık sık yolunu kaybetme

Tekrarlayan davranışlar, aynı soruları tekrar sorma veya aynı şeyi tekrar anlatma

Değişime uyumsuzluk, bir şeyi neden yaptığını unutma ve panik olma hali

DEMANS TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Demans hastalığında da diğer hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis hayat kurtarır. Erken farkına varılan ve henüz ileri safhalara gelmeyen bunun yanında hipotiroidi, hidrosefali, depresyon, vitamin eksiklikleri gibi, bir nedene bağlı olarak gelişen demansların tedavisi olabilir. Diğer demanslarda kesin tedavi olmayıp,amaç ilerlemenin yavaşlatılmasıdır.

Bunun yanında Demans semptomlarına neden olan bazı hastalıklar tedavi edilebilirler. Bu, örneğin metabolizma rahatsızlığı, depresyon, yan etkiler veya yanlış ilaç kullanımı vs. için geçerlidir. Bu nedenle, semptonların nedenlerinin açıklığa kavuşturulması her zaman önemlidir. Daha önce belirtildiği üzere Alzheimer hastalığı tedavi edilemez, ancak semptomları azaltan tedavi hastalığın daha erken safhasında devreye sokulmalıdır. Bu nedenle erken teşhis konulması da önemlidir.