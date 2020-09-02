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  3. Vatandaşa saldırmıştı! CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya idari soruşturma
02 Eylül 2020 Çarşamba 23:32 | Son Güncelleme:

Vatandaşa saldırmıştı! CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya idari soruşturma

Vatandaşa saldırmıştı! CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya idari soruşturma

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, trafikte tartıştığı CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olan Murat Çağlar Özbakır'ın avukatı, belediye başkanı ve koruması hakkında gerekli hukuki müracaatları yaptıklarını söyledi.

Avukat Yaman İyiöz, “Fail veya faillerin cezalandırılması, maddi ve manevi zararın karşılanması adına hukuk davalarının yanında belediye başkanının turist vasfındaki kişiye tutumu nedeniyle idari yargıya ilişkin süreçler başlatılmıştır” dedi. 

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