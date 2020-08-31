CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca trafikte dehşet saçtı

Ankara’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine kız arkadaşı ile tatile giden Çağlar Özbakır, iddiaya göre önceki gün saat 20.30 sıralarında otomobilleriyle giderken arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer araçtaki 2 kişi arasındaki tartışma büyüdü.

‘SİZİ GÖMECEĞİM’



Özbakır’a hakaret eden otomobildeki 3 kişiden 2’si, otomobiline de zarar verdi. Özbakır, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, şikayetçi olduğunda, kendisi ile tartışan kişinin CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü olduğunu öğrendi. Özbakır “Aracıma saldırıp, hasar verdi. Küfürler yağdırıp, içerisinde kadın olduğunu belirtmeme rağmen aracıma saldırttı, tekme attı şikayetçi oldum.

Mobese kayıtları için avukatıma dilekçe yazacağım. Özellikle, ‘Kadın var’ dediğim alana gitti, camını yumrukladı. Sinkaflı küfürler eşliğinde aracımı takip etti, ardımdan koşup, ‘Sizi öldüreceğim. Fethiye’ye gömeceğim’ diyerek, tehdit etti. Birçok görgü tanığı var” diye konuştu.

KARACA’DAN AÇIKLAMA



AKŞAM muhabiri, Karaca’ya ulaşmak için Fethiye Belediyesi’nin santralini aradı. Buradan cevap alamayınca, bu kez belediyenin çağrı merkezine ulaşmak istedi. Buradan da yanıt alamayan AKŞAM muhabiri, Karaca ile sosyal medya hesaplarından da bağlantı kuramadı. Son olarak Karaca’nın basın danışmanı Erdi Ünlüsoy, Başkan’a ait olduğunu söylediği açıklamayı AKŞAM ile paylaştı. Karaca açıklamasında “Olayla ilgili kutsal değerlerimize hakaret, davranış ve iftiralar yasal alana intikal etmiştir. Olayın oluş ve yayılış şeklinin siyaseten yıpratma amacına yönelik olduğu açıkça görülmektedir.”

OLAYDAN ÜZGÜNÜM



“Şahsım ve Fethiye’miz bu tür olaylara alışkın değildir. Kişiliğimiz ve karakterimizin, yaşandığı varsayılan olaya uymadığını, Fethiye halkı yakından bilmektedir. Bu olayın yaşanmış olmasından ziyadesiyle üzgünüm. Ancak şehrimizin huzurunu, Fethiye’mizin onurunu ve güvenliğini korumaya kararlıyız” dedi.