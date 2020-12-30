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  • Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan
30 Aralık 2020 Çarşamba 09:43 | Son Güncelleme:

Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan

Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi. Aşıların bulunduğu konteynerlerin üzerinde "Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul" sloganının olduğu dikkat çekti.

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.  

AŞILARIN ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN SLOGAN

Çin'den Türkiye'ye sabaha karşı gelen aşıların üzerinde "Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul" sloganının olduğu dikkat çekti.

DÜN AKŞAM YOLA ÇIKMIŞTI

Sinovac koronavirüs aşısının 3 milyon dozluk ilk bölümünü taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Esenboğa Havalimanı'na indi. 

Konteynerler, uçaktan alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın deposuna nakledildi.

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Haberin Özeti

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi. Aşıların bulunduğu konteynerlerin üzerindeki mesaj dikkat çekti.
"Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul."
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